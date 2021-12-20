Самое вкусное к устрицам: как выбрать правильное вино

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Какие вина подходят к устрицам



Вкус устриц раскрывает вино с освежающим привкусом и высокой кислотностью / Фото Unsplash

Кто-то любит есть устрицы сырыми, некоторые экспериментируют с разными способами их приготовления: запекают с сыром или заворачивают (как это делают в Азии) в омлет. Однако в любом случае лишь свежий продукт в сочетании с правильно подобранным вином доставляет совершенное гастрономическое удовольствие. Пару морепродуктам следует искать из приморских регионов. Прежде всего, это вина:

Мюскаде, Пикпуль-де-Пине, Шампань, Шабли, Сансер (Франция);

из терруаров Сассекса и Кента (Великобритания);

Альбариньо (Испания);

Винью-Верде (Португалия);

Мальвазия (Липарские острова, Италия);

Асиртико (Санторини, Греция).

Эти вина с освежающими кислыми нотками и приятной соленостью прекрасно подходят к устрицам. Можно также сыграть на контрасте и ​​дополнить деликатес классическим сладким вином с достаточно высокой кислотностью (например, Сотерном из региона Бордо).



Свежие вина с кисло-сладкими нотками подходят к устрицам / Фото Unsplash

С насыщенными красными винами, выдержанными в дубе, экспериментировать не стоит: в сочетании с дубовыми танинами устрицы приобретают неприятный металлический привкус. Отдавайте предпочтение легким красным винам с высокой кислотностью: они легко справляются с "белковостью" устриц. В список покупок можете смело добавить:

Пино-Нуар из Бургундии;

Божоле;

Пульсар из Жюра;

Цвайгельт из Австрии.

Или же придерживайтесь классики – сочетайте устрицы с Мюскаде и Шампанским.

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Кстати, отличным "компаньоном" устрицам может быть и украинское белое сухое вино из автохтонного сорта Тельти-Курук, произрастающего на юге Украины, в терруаре Шабо. SHABO Reserve Telti-Kuruk имеет тонкий аромат цветов (преимущественно – акации), ярко выраженный аромат айвы и округлый вкус с превосходным балансом кислотности и характерными минеральными нотами в послевкусии. Эти органолептические особенности идеально "аккомпанируют" морскому, минеральному вкусу свежих устриц.



SHABO Reserve Telti-Kuruk станет отличным "аккомпанементом" к устрицам / Фото SHABO

Также советуем продегустировать устрицы с отличным украинским вином, созданным по классическому методу брожения (шампанизации) в бутылке – белым игристым SHABO Classic брют. Его неповторимый, элегантный аромат с нотами белых цветов и спелого персика и свежий, сбалансированный вкус с отчетливой кислотностью – то, что нужно к устрицам. Получается отличное сочетание.



Белое игристое SHABO Classic брют – то, что нужно к устрицам / Фото SHABO