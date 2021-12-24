Следствие – испорченная кухня: 10 неудачных попыток приготовить что-нибудь вкусненькое
Источник:24 канал
Большинство кулинарных шоу и видео обещают быстрое и легкое приготовление блюд, с которыми справится даже начинающий, однако в реальности все иначе.
Желание приготовить что-нибудь вкусненькое может привести к разочарованию и испорченной кухне. Life24 подготовили подборку неудачных кулинарных экспериментов, которые создали на кухне настоящий апокалипсис.
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10 неудачных попыток приготовить еду
Очевидно, эта духовка отказалась готовить ужин. Получилось очень смешно.
Духовка не захотела это готовить / Фото 4tololo
У кого-то "черная пятница" выглядела так: теперь это соленое печенье больше похоже на "шоколадное".
Настоящая "черная пятница" / Фото 4tololo
Домашние питомцы могут стать настоящими "помощниками" на кухне. Главное – чаще оставлять их наедине с едой.
Домашние любимцы настоящие помощники / Фото 4tololo
А эта женщина точно преувеличила с порошком для выпечки: ее кекс хорошо "подрос".
Женщина преувеличила с порошком для выпечки. Фото 4tololo
Главное – это уметь встречать все кулинарные неудачи с такой же улыбкой, как эта женщина. Она явно не волнуется потерей.
Главное – всегда оставаться на позитиве / Фото 4tololo
По всей видимости, празднование придется отменить, ведь блюда уже не пригодны для употребления.
Празднование отменяется / Фото 4tololo
А эти "повара" совсем не понимают, какую посуду можно отправлять в духовку.
Повара подобрали "правильную" посуду / Фото 4tololo
Как вам такая курочка? Выглядит очень "аппетитно".
Вкусный ужин готовый / Фото 4tololo
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Ну теперь точно теплая / Фото 4tololo
Надеемся, мужчина успел воспользоваться правилом 5 секунд.
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