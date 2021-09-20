Совсем нелогично: 10+ странных фото, которым трудно найти объяснение

Не всё в жизнь происходит четко по инструкции. Иногда случаются непредвиденные ситуации или странные стечения обстоятельств, объяснить которые чужому человеку довольно трудно. А на фото результат таких событий или творческого порыва людей и вовсе выглядит нелогично.

Пользователи Reddit поделилась с другими именно такими фото. Они предлагают пользователям самим найти объяснение тому, что происходит на фотографии, или просто вместе посмеяться над нелогичностью некоторых поступков людей.

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