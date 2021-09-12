Спасла одна записка: неравнодушный персонал помог девушке избежать угрозы
Источник:тикток Andrea Elena
Пользовательница тикток своей историей доказала, что иногда спасти вам жизнь может даже обычная заметка в телефоне. Ей в этом помогла секретарша и другие работники стоматологической клиники.
На видео девушка по имени Андреа рассказала пользователям, что просто ждала своей очереди на прием в стоматологии, когда человек, сидящий рядом, начал навязчиво к ней приставать. Он уверенно расспрашивал ее, где она живет и чем занимается, из-за чего девушка уже чувствовала себя крайне некомфортно.
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Затем он признался, что заметил, как она приехала на такси и пообещал отвезти ее домой. Андреа пыталась твердо ему отказать, однако незнакомец продолжал настаивать. После этого девушка откровенно испугалась и решила хоть как-то себя защитить.
Она незаметно написала в заметках на телефоне одну фразу: "Человек позади меня пытается заставить меня сесть в свою машину". Тогда она показала это ближайшему человеку – секретарше за стойкой в холле клиники.
Как действовал персонал
То, что происходило потом, по-настоящему поразило девушку. Секретарша подняла на уши всю стоматологию, чтобы Андреа чувствовала себя в безопасности:
- вызвала охранников, которые были дальше рядом с девушкой и сопровождали ее на прием
- клиника оплатила посетительнице такси домой
- охранники провели ее до самой машины, чтобы убедиться, что ей ничего не угрожает
Андреа искренне поблагодарила всех работников стоматологии, которые не остались равнодушными, а помогли ей в сложной ситуации. В видео она также призвала всех не стесняться просить о помощи любым способом: "Совет для всех девушек и парней, если вы окажетесь в неловкой ситуации; используйте свои заметки".
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Видео просмотрели почти 100 тысяч раз, а комментаторы не только сочувствовали Андреа, но и поблагодарили за такой лайфхак, который может в любой момент оказаться полезным:
- "Это действительно разумно, я надеюсь, что мне никогда не придется этим воспользоваться. Но если я окажусь в подобной ситуации, я буду знать, что делать"
- "Я рада за тебя! Это действительно так, как должно быть: они позаботились о тебе и убедились, что ты в безопасности"
- "Какая умная девушка!"
- "Хорошая идея"