Спасла одна записка: неравнодушный персонал помог девушке избежать угрозы

12 сентября 2021 , 18:23
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тикток Andrea Elena

Пользовательница тикток своей историей доказала, что иногда спасти вам жизнь может даже обычная заметка в телефоне. Ей в этом помогла секретарша и другие работники стоматологической клиники.

На видео девушка по имени Андреа рассказала пользователям, что просто ждала своей очереди на прием в стоматологии, когда человек, сидящий рядом, начал навязчиво к ней приставать. Он уверенно расспрашивал ее, где она живет и чем занимается, из-за чего девушка уже чувствовала себя крайне некомфортно.

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Затем он признался, что заметил, как она приехала на такси и пообещал отвезти ее домой. Андреа пыталась твердо ему отказать, однако незнакомец продолжал настаивать. После этого девушка откровенно испугалась и решила хоть как-то себя защитить. 

Она незаметно написала в заметках на телефоне одну фразу: "Человек позади меня пытается заставить меня сесть в свою машину". Тогда она показала это ближайшему человеку – секретарше за стойкой в холле клиники. 

Как действовал персонал 

То, что происходило потом, по-настоящему поразило девушку. Секретарша подняла на уши всю стоматологию, чтобы Андреа чувствовала себя в безопасности:

  • вызвала охранников, которые были дальше рядом с девушкой и сопровождали ее на прием
  • клиника оплатила посетительнице такси домой 
  • охранники провели ее до самой машины, чтобы убедиться, что ей ничего не угрожает 
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Андреа искренне поблагодарила всех работников стоматологии, которые не остались равнодушными, а помогли ей в сложной ситуации. В видео она также призвала всех не стесняться просить о помощи любым способом: "Совет для всех девушек и парней, если вы окажетесь в неловкой ситуации; используйте свои заметки". 

@ andreaelena66

У меня было 3 нервных / зубных блока, поэтому мой рот выглядит так хорошо

♬ оригинальный звук - Andrea Elena

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Видео просмотрели почти 100 тысяч раз, а комментаторы не только сочувствовали Андреа, но и поблагодарили за такой лайфхак, который может в любой момент оказаться полезным:

  • "Это действительно разумно, я надеюсь, что мне никогда не придется этим воспользоваться. Но если я окажусь в подобной ситуации, я буду знать, что делать"
  • "Я рада за тебя! Это действительно так, как должно быть: они позаботились о тебе и убедились, что ты в безопасности"
  • "Какая умная девушка!"
  • "Хорошая идея"

 

Автор: Ірина Продан