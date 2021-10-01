Старый фотоальбом на барахолке удивил девушку: она нашла родственников, о которых не знала

Американка случайно наткнулась на старый фотоальбом 1927 на местной барахолке в Нью-Йорке. Ради любопытства она решила разыскать родственников людей на этих фото. Однако неожиданно открыла кое-что интересное и о своей родословной.

Дизайнер интерьера из Вашингтона, 28-летняя Челси Браун, недавно переехала в Нью-Йорк. На одной из многочисленных барахолок ее внимание привлек красивый старинный фотоальбом 1927 года в темной кожаной обложке с золотым тиснением.

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Купив альбом с несколькими черно-белыми фотографиями неизвестных людей на отдыхе, дома девушка решилась на необычное приключение: она захотела выяснить, кем были люди на фото, и вернуть их ближайшим родственникам семейную реликвию.

В альбоме 1927 года были фото людей на отдыхе / Фото @chelseyibrown

Задача была не из простых, ведь под фото были подписаны только имена, без фамилий и любых других данных. А сами снимки были сделаны не в Нью-Йорке и даже не в Вашингтоне. С надписи на обложке было понятно: фото родом с Эсбери-Парк, городка в штате Нью-Джерси.

Старый альбом в кожаной обложке с золотым тиснением / Фото @chelseyibrown

Папа помог найти незнакомцев на фото

Однако Челси решила хотя бы попробовать и обратилась за помощью к своему папе, который занимался генеалогией: " Мой папа – генеалог, и в детстве я видела, как он бесплатно помогал семьям со всего мира, разыскивая их родственников и заполняя какие-то пробелы в их семейной истории ", – рассказала девушка.

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Вместе с папой они начали с поисков в переписи населения 1930-х годов и это сразу дало результаты: они нашли семью с точно такими же именами, как у людей на фото, а затем найти их потомков оказалось уже проще. Однако дальше – больше.

Найти владельцев альбома помогла перепись 1930-х годов / Фото @chelseyibrown

Благодаря находке у Челси есть новые родственники

Из любопытства Челси сдала ДНК-тест и выяснила, что живые потомки незнакомцев на фото – ее родственники. В частности девушка, которой Челси должна была вернуть этот альбом, оказалась ее шестиюродной сестрой. А человек, который и создал этот альбом – сын одной из пар на фото.

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Потомки людей на фото оказались родственниками девушки / Фото @chelseyibrown

Она прислала своей новой родственнице альбом и призналась, что теперь они поддерживают связь как одна семья: "Это очень далекая связь, конечно, но это все равно круто. Теперь мы общаемся по электронной почте", – говорит Челси.

Девушке нравится находить владельцев старинных вещей

Возвращение семейных реликвий семьям – это хобби, которому Челси уделяет много времени. Пока ей удалось найти на барахолках около 200 старинных вещей и вернуть их владельцам или их ближайшим родственникам: "У меня всегда сердце разрывается, когда я вижу какую-то семейную реликвию в ящике на барахолке, а не с ее законной семьей", – признается девушка.

Челси часто пытается вернуть семьям вещи, которые она находит на барахолках / Фото @chelseyibrown

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Чтобы воссоединить какую-то вещь и семью, которой она принадлежит, дизайнер использует методы, которым ее научил собственный отец. На эти поиски девушка тратит собственные средства и никогда не просит семью, которой она присылает найденную вещь, вернуть деньги. К тому же потом она поддерживает с большинством из них тесную связь.