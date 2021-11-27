Страшная реальность: 10 случаев, когда люди были совсем не похожи на себя в соцсетях
Источник:24 канал
С каждым годом в мире появляется все больше приложений, которые позволяют мгновенно редактировать фото и превращаться в красавиц и красавцев.
Однако такие "изменения" не всегда будут полезны. Особенно, когда после знакомства онлайн вы захотите встретиться с человеком. Life24 подготовить подборку фото ожидания/реальности, которые вас удивят.
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Почему рискованно знакомиться онлайн: ожидание/реальность
Если замиксовать макияж и фотошоп, то получится очень большая разница с тем, что было "до".
Разительная разница / Фото Twizz
Стилистам "браво", а вот парню за обман – нет.
Работа стилистов очень хорошая / Фото Twizz
Скрывать морщинки лучше правильным питанием и уходом, а не фотошопом.
Женщина скрывает свой возраст / Фото Twizz
Это фото похоже на настоящее перевоплощение, которое работает только в онлайне.
Удивительное перевоплощение / Фото Twizz
Не стоит верить в подлинность даже цвета глаз.
Даже цвет глаз ненастоящий / Фото Twizz
Ни одна кожа не выглядела такой гладкой, как от фотошоплена.
Настоящая кожа не бывает такой гладкой / Фото Twizz
Современные технологии позволяют даже изменять фон и место, где сделано фото.
Изменить можно даже фон / Фото Twizz
Увеличенные губы смотрятся привлекательно только в инстаграмме и с хорошим макияжем.
Увеличенные губы не всегда выглядят привлекательно / Фото Twizz
Два разных человека с разными жизнями: соцсети и реальность
Соцсети и реальность / Фото Twizz
Узнайте Закачала в губы 7 миллилитров: как теперь выглядит девушка
Лишние кило теперь легко можно убрать не в тренажерном зале, а в фотошопе.
Девушка скрыла лишние кило / Фото Twizz