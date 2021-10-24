Страшно мило: 15 самых оригинальных детских костюмов на Хэллоуин

Для детей Хэллоуин – это повод вдоволь повеселиться и примерить на себя костюм любимого героя игры, книги или фильма. Родители же делают все, чтобы праздничный наряд их малышей выглядело как можно более оригинально. Фантазии нет предела!

Хотя Хэллоуин больше популярен в США, но со временем этот яркий и мистический праздник полюбился и жителям других стран мира. Поэтому, возможно, эта подборка забавных и креативных детских костюмов вдохновит кого-то также отпраздновать в этом году Хэллоуин и создать собственный жуткий костюм.

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Персонажи, в которые переодевается дети на этих фото, не всегда детские, однако оторвать от них взгляд просто невозможно.

Девочку переодели в бабушку

Фото Reeddit etymologynerd

Какая прекрасная Малефисента

Фото Reeddit Bulok

Актуальный костюм коронавируса

Фото Reeddit Genericgumibear

Мальчик, который выжил

"Мой сын Маверик родился на 25 неделе. Он такой сильный все это время"

Фото Reeddit dev0urer

Очень харизматичная девочка в костюме клоуна из фильма "Оно"

Фото инстаграм journey.pups

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Костюм, который можно надеть только на Хэллоуин

Она изображает ведьму, которую сжигают на костре.

Фото imgur ItTakesTwoToMakeAThingGoRight

Близнецов одели как одну большую таксу

Фото Reeddit AshRT

Жуткий костюм Чумного Доктора

Фото Reeddit WYOmomming

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Малыш изображает корень мандрагоры из "Гарри Поттера"

Фото Reeddit StearnZ

Костюм кузена Итта из фильма "Семейка Адамсов"

Фото Reeddit RazerRamona

Роскошный наряд Медузы Горгоны

Фото Reeddit фото инстаграм straycatstrutatl

Очень милая Сэнди из мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны"

Фото Reeddit Nightwitcherxox

Мастерски перевоплотились в героев мультфильма "Тайна Коко"

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Художник и его "живые" картины

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Костюм полковника Сандерса, основателя сети ресторанов быстрого питания KFC

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