Перед 30 годовщиной Дня Независимости предлагаем проследить, что осталось от свадебных традиций, которых ревностно придерживались невесты еще в 1990-х, а что ушло в далекое прошлое. От застолий на сотни людей, пышных причесок и веселых конкурсов в свадебных видео со спецэффектами и белых голубей и до современных празднований с выездными церемониями и свадебными обетами невест.

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1990-е годы

В те бурные времена, на рубеже двух эпох, свадебные обряды и стили тянулись еще с предыдущего десятилетия . Их отголоски легко заметить и сейчас: если сделать ревизию в шкафах, там точно найдутся те же сервизы, вазы и часы, которые массово дарили гости на свадьбу молодоженам.



Свадьба в городе Лозовая, 1995 год / Фото lozova.city

По-прежнему родители благословляли молодых на счастливую жизнь и встречали их с караваем и солью. Кстати, от каравая молодожены должны были откусить по куску – у кого больше, тот и будет главой семьи. То же значение имела и традиция становиться на полотенце. Эти обряды остались до сих пор.

Молодые становятся на рушник, в 1999 год / Фото thegard.city

Свадебный каравай в селе Крутьки, 1998 год / Фото livingcultures

Возле дома обязательно устраивали веселый выкуп невесты. Позже молодые должны проехаться на украшенной лентами и куклами отечественной "девятке", на выходе из ЗАГСа их обильно осыпали монетками или рисом, а на застолье всегда было слышно громкое "Горько!".

Невесты после выкупа в селе Семеновка, 1997 год / Скриншот с видео на ютуб-канале Анатолия Махно

В селах сохранились и еще более древние традиции: к примеру, переодевание родителей невест на второй день, которых затем возили на тачке, или мытье ног тещи.

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Свадьбу делали чаще всего дома, а украшали помещения разноцветными шариками и лентами. Если сегодня декор – это весомая часть свадебных расходов, то в 90-х молодым было не до флористики или какого-то конкретного стиля праздника.

Так выглядел свадебный шалаш, установленный во дворе. Село Мрин, 2000 год / Фото livingcultures

В отличие от городской свадьбы с близкими людьми, было деревенская, куда приглашали и родственников, и соседей, и всех знакомых. На такое событие могло собраться 100 – 150 гостей и больше. Праздновали свадьбу 2 – 3 дня в сопровождении приглашенных музыкантов и тамады.

Молодые разрезают свадебный торт, 1998 год / Фото ridneslovo

Платья были как у принцесс

Конечно же, свадьба 1990-х годов на фото легко узнать по пышным платьям невест из атласа, сатина или других глянцевых тканей, которые трудно назвать минималистическими. В моде в те годы были большие объемные рукава-фонарики, юбки на кольцах, открытые плечи и приталенный силуэт. Сверху их изрядно расшивали бусинами, что выглядело по королевски!

Дружки помогают невесте одеваться. Село Крутьки, 1998 год / Фото livingcultures

Роскошности образа оказывали тяжелые украшения, изящные "веточки", в которых крепили фату, и белые перчатки. А что уж говорить о потрясающие пышные прически и челку с начесом – то, что было популярно в повседневной жизни, не обошло и свадебную моду.

Фата крепилась к веточки с цветами и бусинами. Село Петропавловка, 1995 год / Фото petropavlivka.city

При этом свадебные платья часто брали в аренду. Все просто: тратить большие средства на дорогие наряды, которые наденешь только раз, было просто лишней тратой средств.

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Начало 2000-х годов

С новым тысячелетием пришли и новые тенденции. В фотографов и видеографов того времени появились новые возможности и творческие замыслы. Поэтому после свадьбы молодожены получали видео с различными эффектами, переходами и креативные фотографии , на которых молодые уже не просто стояли в ЗАГСе или сидели за столом, как в конце XX века.

Свадебные фото стали более разнообразными, 2007 год / Фото seat-club

Свадебные фото стали более разнообразными, 2007 год / Фото фейсбук Танцуем по-украински

Уже в то время молодежь пыталась осовременить некоторые давно известные традиции. К примеру, с выкупа невесты или ее похищения уже в самом праздновании начали делать целые представления с конкурсами, песнями и танцами.

Не обходилось и без романтических обычаев. К примеру, молодожены крепили замки на мостах со своими инициалами (некоторые до сих пор там висят), или же выпускали в небо белых голубей, которые символизировали семейное благополучие.

В случае с птицами влюбленных даже не смущало, что те могут испортить наряды гостей, пролетая над публикой. Позже эти неприятные инциденты в приложении к этическим соображениям заставили невест все же отказаться от привлечения к церемонии голубей.

В то время было модно выпускать в небо голубей / Фото Pixabay

Еще в 1990-х тамады на свадьбах в полную силу развлекали гостей теми же конкурсами, о которых стыдно и вспоминать, ведь сейчас они звучат и выглядят довольно дико. Что же, в начале 2000-х эти развлечения никуда не исчезли и подвыпившие гости радостно пытались лопнуть шарик на коленях, перекатить апельсин в брюках или передать бутылку, держа ее ногами.

Все это веселье происходили под бодрый аккомпанемент Верки Сердючки , без которой в те годы не проходила ни одна свадьба.

Именно в 2000-х в праздничных залах, рядом с шариками и лентами, начали устанавливать плакаты, нарисованные от руки, а позже – и печатные. На них гости карикатурно изображали невест, писали поздравления, свадебные шутки и даже забавные советы молодоженам, которые ну точно пригодились бы им в семейной жизни.

В то же время молодым хотелось хоть как-то отойти от надоевших стен ЗАГСа. Поэтому в городах начали делать первые в Украине выездные церемонии. Этот тренд пришел к нам из голливудских фильмов, где невесту к алтарю вел отец, а брак влюбленные заключали у роскошных арок. Такая красивая церемония у арки была и у Тины Кароль, в 2008 году.

Женитьба Тины Кароль и Евгения Огира в 2008 году / Фото инстаграм-страница tinakarol_fantina

Наряды становятся смелее

Платья с громоздкими рукавами и старательно начесанными прическами невесты постепенно уходят в прошлое. На смену им пришли более сдержанные, но все еще пышные платья с А-силуэтом, полностью открытыми руками и обязательно корсетом , который не всегда мог удержать пышные формы невесты.

К примеру, в таком стиле было свадебное платье жены Дяди Жоры – Натальи Мичковской.

Дядя Жора и его дружная на свадьбе в 2001 году / Фото инстаграм Дяди Жоры

Невеста в пышном платье и с высокой прической. Кременчуг, 2007 год / Фото kremenchuk

Тогда же некоторые особо смелые девушки экспериментировали и выбирали наряды розовых, салатовых, голубых или красных цветов. Вот как ярко выглядела ведущая Катя Осадчая на своей свадьбе с Олегом Полищуком в 2002 году.

Катя Осадчая в свадебном платье с красной юбкой, 2002 год / Фото karavan

Дополняли образ причудливыми прическами с тугими локонами , косами и едва не узорами на голове, которые настолько сильно лакировали, что вся эта конструкция теоретически могла держаться и без шипов.

Вот так Невеста запретила гостям говорить с ней на свадьбе: какая причина

2010-е годы и до нашего времени

Именно в 2011 году начала выходить известная развлекательная программа "4 свадьбы", из которой стало понятно, насколько креативными и разнообразными могут быть современные украинские свадьбы. Здесь и байкерская свадьба, и традиционная гуцульская, и в стиле итальянских мафиози.

А за последний год украинцы даже научились устраивать свадьбы в условиях пандемии: в перчатках и масках и даже онлайн.

Свадьба с соблюдением всех норм безопасности в Ивано-Франковске, 2020 год / Фото Галицкий корреспондент

Однако наиболее популярным в эти годы стало так называемая "европейская свадьба", а к нам пришли не очень распространены и вовсе не известные до этого традиции с мероприятия:

В 90-х никто и не слышал об обычае бросать букет невесты и подвязку. Тогда цветы передавали дружке или оставляли себе. Теперь же незамужние девушки спешат поймать заветный букет.

Во время уже привычных выездных церемоний полюбилась украинцам и новая трогательная традиция: когда отец ведет свою дочь к алтарю.

Там же, у красиво оформленной цветами арки, молодежи дают друг другу брачные обеты и клянутся любить, уважать друг друга и быть верными до конца жизни. Мало кому удается в этот момент сдержать слезы счастья.

Невесты дают брачные обеты / Фото инстаграм-страница @millanova_lviv

На замену белым голубям в середине 2010-х стало модно вечером, после застолья, зажигать и запускать эффектные фонарики.

А что сегодня с традициями?

В больших городах невесты все чаще отказываются от таких обрядов как переодевание родителей молодых на второй день свадьбы или даже знаменитый выкуп. Сегодня их можно увидеть разве в сельской местности. А забавные конкурсы в стиле 90-х невесты и профессиональные ведущие свадеб и вовсе пытаются обходить.

Изменились даже праздничные столы, которые больше не ломятся от оливье, заливных и колбасных нарезок. В городах начали отдавать предпочтение шведским столам , а вместо борща или голубцов гости смакуют изысканными блюдами из разных стран мира.

Свадебные столы теперь выглядят несколько иначе / Фото инстаграм-страница cateringlviv

К примеру, в западных регионах Украины торты прекрасно сочетают с трендовым candy bar – это отдельный стол, на котором уровнями выкладывают разнообразные свадебные сладости.

Популярными стали и candy bar на свадьбах / Фото Unsplash

И хотя во всех регионах Украины свадебные традиции очень отличаются, есть некоторые общие, которые все еще присутствуют на украинской свадьбе за сотни лет.

Мальчишник или девичник – это обряд прощания с холостяцкой жизнью перед тем, как вступить в брак, который существовал еще в древние времена и сохранился до наших дней. Правда, в формате громких вечеринок или даже путешествий.

Как и 30 лет назад, невесты хотят получить благословение от родителей , а те, в свою очередь, встречают их с караваем.

До сих пор можно встретить почти на каждой свадьбе и красивый обряд снятия фаты и увязывание платки невесте , символизирующий переход девушки в новую семью.

Невесте снимают фату и связывают платок / Фото Федор Герасимчук

Сохранился спустя годы и романтичный момент современного празднования – первый свадебный танец молодоженов. Сегодня к этому относятся со всей серьезностью: нанимают хореографов, выбирают возвышенную музыку или вместо классического вальса выполняют брейк или даже устраивают флешмоб с гостями.

Первый свадебный танец / Фото paramoloda

В платьях – минимализм и этно

С середины 2010-х годов среди многообразия свадебных образов большинство невест предпочитают лаконичные варианты платьев. Гипюр или совсем прозрачные рукава, изящно расшитый камешками корсет, платья-комбинации короткие минималистичные платья – чтобы почувствовать себя принцессой, больше не нужно перегружать наряд лишними деталями или рюшами.

Современные свадебные платья / Фотоколлаж 24 канала

Современные свадебные платья / Фотоколлаж 24 канала

Популярными становятся и украинские бренды этнической одежды, которые дают возможность невестам выбрать что-то в традиционном стиле с богатой вышивкой, однако в новой интерпретации.

Свадебное платье с вышивкой / Фото инстаграм-страница POLONETS