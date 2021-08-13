Перед 30 річницею Дня Незалежності пропонуємо прослідкувати, що залишилось від весільних традицій, яких ревно дотримувались наречені ще у 1990-х, а що пішло у далеке минуле. Від застіль на сотні людей, пишних зачісок і веселих конкурсів до весільних відео зі спецефектами та білих голубів і аж до сучасних святкувань з виїзними церемоніями та весільними обітницями наречених.
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1990-ті роки
У ті буремні часи, на зламі двох епох, весільні обряди та стилі тягнулись ще з попереднього десятиліття. Їхній відгомін легко помітити й зараз: якщо зробити ревізію у шафах, там точно знайдуться ті самі сервізи, вази та годинники, які масово дарували гості на весілля нареченим.
Весілля у місті Лозові, 1995 рік / Фото lozova.city
Як і раніше, батьки благословляли молодих на щасливе життя та зустрічали їх з короваєм і сіллю. До речі, від короваю наречені мали відкусити по шматку – у кого більший, той і буде головою родини. Те ж значення мала й традиція ставати на рушник. Ці обряди залишились досі.
Молоді стають на рушник, 1999 рік / Фото thegard.city
Весільний коровай у селі Крутьки, 1998 рік / Фото livingcultures
Біля будинку обов’язково влаштовували веселий викуп нареченої. Пізніше молоді мали проїхатись на прикрашеній стрічками та ляльками вітчизняній "дев’ятці", на виході з РАЦСу їх рясно осипали монетками чи рисом, а на застіллі повсякчас було чути гучне "Гірко!".
Наречені після викупу у селі Семенівка, 1997 рік / Скриншот з відео на ютуб каналі Анатолія Махно
У селах збереглися й ще давніші традиції: до прикладу, переодягання батьків наречених на другий день, яких потім возили на тачці, або омивання ніг тещі.
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Весілля робили найчастіше вдома, а прикрашали приміщення різнокольоровими кульками та стрічками. Якщо сьогодні декор – це вагома частина весільних витрат, то у 90-х нареченим було не до флористики чи якогось конкретного стилю свята.
Так виглядав всередині весільний шалаш, встановлений у дворі. Село Мрин, 2000 рік / Фото livingcultures
На противагу міському весіллю з найближчими людьми, було сільське, куди запрошували і родичів, і сусідів, і всіх знайомих. На таку подію могло зібратись 100 – 150 гостей або й більше. Святкували весілля 2 – 3 дні у супроводі запрошених музикантів і тамади.
Наречені розрізають весільний торт, 1998 рік / Фото ridneslovo
Сукні були як у принцес
Звісно ж, весілля 1990-х років на фото легко впізнати за пишними сукнями наречених з атласу, сатину чи інших глянцевих тканин, які важко назвати мінімалістичними. У моді в ті роки були великі об’ємні рукави-ліхтарики, спідниці на кільцях, відкриті плечі та приталений силует. Зверху їх густо розшивали намистинами, що виглядало по-королівськи!
Дружки допомагають нареченій одягатись. Село Крутьки, 1998 рік / Фото livingcultures
Розкішності образу надавали важкі прикраси, витончені "гілочки", до яких кріпили фату, та білі рукавички. А що вже й казати про приголомшливі пишні зачіски та гривку з начісуванням – те, що було популярне в повсякденному житті, не оминуло й весільну моду.
Фата кріпилась до гілочки з квітами та намистинами. Село Петропавлівка, 1995 рік / Фото petropavlivka.city
При цьому весільні сукні часто брали в оренду. Усе просто: витрачати великі кошти на дороге вбрання, яке одягнеш лише раз, було просто зайвою тратою коштів.
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Початок 2000-х років
Із новим тисячоліттям прийшли й нові тенденції. У фотографів і відеографів того часу з’явились нові можливості та творчі задуми. Тож після весілля наречені отримували відео з різноманітними ефектами, переходами та креативні світлини, на яких молоді вже не просто стояли у РАЦСі чи сиділи за столом, як наприкінці XX століття.
Весільні фото стали різноманітнішими, 2007 рік / Фото seat-club
Весільні фото стали різноманітнішими, 2007 рік / Фото фейсбук Танцюємо по-українськи
Вже у той час молодь намагалась осучаснити деякі давно відомі традиції. До прикладу, з викупу нареченої чи її викрадення вже на самому святкуванні почали робити цілі вистави з конкурсами, піснями і танцями.
Не обходилось і без романтичних звичаїв. До прикладу, молодята закріплювали замки на мостах зі своїми ініціалами (деякі й досі там висять), або ж випускали в небо білих голубів, які символізували сімейний добробут.
У випадку з птахами закоханих навіть не бентежило, що ті можуть зіпсувати вбрання гостей, пролітаючи над публікою. Пізніше ці неприємні інциденти у додатку до етичних міркувань змусили наречених все ж відмовитись від залучення до церемонії голубів.
У той час було модно випускати в небо голубів / Фото Pixabay
Ще у 1990-х тамади на весіллях в повну силу розважали гостей тими самими конкурсами, про які соромно й згадувати, адже зараз вони звучать та й виглядають досить дико. Що ж, на початку 2000-х ці розваги нікуди не зникли і захмелілі гості радо намагались луснути кульку на колінах, перекотити апельсин в штанах чи передати пляшку, тримаючи її ногами.
Усі ці веселощі відбувались під бадьорий акомпанемент Вєрки Сердючки, без якої у ті роки не проходило жодне весілля.
Саме у 2000-х у святкових залах, поряд з кульками та стрічками, почали встановлювати плакати, намальовані від руки, а пізніше – й друковані. На них гості карикатурно зображали наречених, писали привітання, весільні жарти та навіть кумедні поради молодятам, які ну точно знадобилися б їм у сімейному життя.
У той самий час нареченим хотілось хоч якось відійти від обридлих стін РАЦСу. Тож у містах почали робити перші в Україні виїзні церемонії. Цей тренд прийшов до нас із голлівудських фільмів, де наречену до вівтаря вів батько, а шлюб закохані укладали біля розкішних арок. Така красива церемонія біля арки була й у Тіни Кароль, у 2008 році.
Одруження Тіни Кароль та Євгена Огіра у 2008 році / Фото інстаграм-сторінка tinakarol_fantina
Вбрання стають сміливішими
Сукні з громіздкими рукавами та старанно начесана зачіска нареченої поступово відходять у минуле. На зміну їм прийшли більш стримані, проте все ще пишні сукні з А-силуетом, повністю відкритими руками та обов’язково корсетом, який не завжди міг втримати пишні форми нареченої.
До прикладу, у такому стилі була весільна сукня дружини Дяді Жори – Наталії Мичковської.
Дядя Жора та його дружна на весіллі у 2001 році / Фото інстаграм Дяді Жори
Наречена у пишній сукні та з високою зачіскою. Кременчук, 2007 рік / Фото kremenchuk
Тоді ж деякі особливо сміливі дівчата експериментували та обирали вбрання рожевих, салатових, блакитних або й червоних кольорів. Ось як яскраво виглядала ведуча Катя Осадча на своєму весіллі з Олегом Поліщуком у 2002 році.
Катя Осадча у весільній сукні з червоною спідницею, 2002 рік / Фото karavan
Доповнювали образ вигадливими зачісками з тугими локонами, косами та ледь не візерунками на голові, які настільки сильно залаковували, що вся ця конструкція теоретично могла триматись і без шпильок.
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2010-ті роки і до нашого часу
Саме у 2011 році почала виходити відома розважальна програма "4 весілля", з якої стало зрозуміло, наскільки креативними та різноманітними можуть бути сучасні українські весілля. Тут і байкерське весілля, і традиційне гуцульське, і в стилі італійських мафіозі.
А за останній рік українці навіть навчились влаштовувати весілля в умовах пандемії: в рукавичках та масках і навіть онлайн.
Весілля з дотриманням усіх норм безпеки в Івано-Франківську, 2020 рік / Фото Галицький кореспондент
Проте особливо популярним у ці роки стало так зване "європейське весілля", а до нас прийшли не дуже поширені або й зовсім невідомі до цього традиції із заходу:
- У 90-х ніхто й не чув про звичай кидати букет нареченої та підв’язку. Тоді квіти передавали дружці або залишали собі. Тепер же незаміжні дівчата поспішають зловити омріяний букет.
- Під час вже звичних виїзних церемоній полюбилась українцям і нова зворушлива традиція: коли батько веде свою доньку до вівтаря.
- Там же, біля красиво оформленої квітами арки, молоді дають одне одному шлюбні обітниці та присягаються любити, поважати одне одного та бути вірними до кінця життя. Мало кому вдається у цей момент стримати сльози щастя.
Наречені дають шлюбні обітниці / Фото інстаграм-сторінка @millanova_lviv
- На заміну білим голубам у середині 2010-х стало модно ввечері, після застілля, запалювати та запускати ефектні ліхтарики.
А що сьогодні з традиціями?
У великих містах наречені все частіше відмовляються від таких обрядів як омивання ніг тещі, переодягання батьків наречених на другий день весілля чи навіть славнозвісний викуп. Сьогодні їх можна побачити хіба у сільській місцевості. А кумедні конкурси у стилі 90-х наречені та професійні ведучі весіль і зовсім намагаються оминати.
Змінились навіть святкові столи, які більше не ломляться від олів’є, холодців та ковбасних нарізок. У містах почали надавати перевагу шведським столам, а замість борщу чи голубців гості смакують вишуканими стравами з різних країн світу.
Весільні столи тепер виглядають дещо інакше / Фото інстаграм-сторінка cateringlviv
До прикладу, в західних регіонах України традиційні торти чудово поєднують із трендовим candy bar – це окремий стіл, на якому рівнями викладають різноманітні весільні солодощі.
Популярними стали й candy bar на весіллях / Фото Unsplash
І хоч у всіх регіонах України весільні традиції дуже різняться, є деякі спільні, які все ще присутні на українському весіллі через сотні років.
- Парубоцька вечірка або ж дівич-вечір – цей обряд прощання з холостяцьким життям перед тим, як стати до шлюбу, який існував ще у давні часи та зберігся до наших днів. Щоправда, у форматі гучних вечірок або навіть подорожей.
- Як і 30 років тому, наречені бажають отримати благословення від батьків, а ті, своєю чергою, зустрічають їх з короваєм.
- Досі можна зустріти майже на кожному весіллі й красивий обряд знімання фати та пов’язування хустки нареченій, який символізує перехід дівчини до нової родини.
Нареченій знімають фату і пов'язують хустку / Фото Федір Герасимчук
- Зберігся через роки й найромантичніший момент сучасного святкування – перший весільний танець молодят. Сьогодні до цього ставляться з усією серйозністю: наймають хореографів, обирають піднесену музику чи замість класичного вальсу виконують брейк або навіть влаштовують флешмоб з гостями.
Перший весільний танець / Фото paramoloda
У сукнях – мінімалізм та етно
Із середини 2010-х років серед різноманіття весільних образів більшість наречених віддають перевагу лаконічним варіантам суконь. Гіпюр або зовсім прозорі рукави, витончено розшитий камінчиками корсет, сукні-комбінації або короткі мінімалістичні плаття – щоб відчути себе принцесою, більше не потрібно перевантажувати вбрання зайвими деталями чи рюшами.
Сучасні весільні сукні / Фотоколаж 24 каналу
Сучасні весільні сукні / Фотоколаж 24 каналу
Популярними стають й українські бренди етнічного одягу, які дають можливість нареченим обрати щось у традиційному стилі з багатою вишивкою, проте у новій інтерпретації.
Весільна сукня з вишивкою / Фото інстаграм-сторінка POLONETS
Зараз, у 20-х роках XXI століття, для закоханих немає жодних обмежень, адже у цей дивовижний час про одні традиції нам розповідають бабусі, а про інші – дізнаємось від блогерів, на яких підписані. Давні українські звичаї чудово поєднується із сучасними трендами, наречена може вийти до вівтаря хоч у костюмі динозавра, а влаштувати весілля у стилі улюбленого фільму чи будь-якої епохи дуже легко. Хто б міг подумати про таке 30 років тому? Проте завдяки такому неймовірному поєднанню чогось звичного й нового тепер кожне весілля виглядає неповторно!