От 90-х и по сей день: как женились украинцы 30 лет назад и что изменилось

Свадьба – один из самых прекрасных моментов в жизни человека. Он всегда наполнен романтическими мелочами и трогательными обрядами. Однако украинские свадьбы 30 лет назад были совсем не похожи на современные. Что же изменилось?

Перед 30 годовщиной Дня Независимости предлагаем проследить, что осталось от свадебных традиций, которых ревностно придерживались невесты еще в 1990-х, а что ушло в далекое прошлое. От застолий на сотни людей, пышных причесок и веселых конкурсов в свадебных видео со спецэффектами и белых голубей и до современных празднований с выездными церемониями и свадебными обетами невест.

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1990-е годы

В те бурные времена, на рубеже двух эпох, свадебные обряды и стили тянулись еще с предыдущего десятилетия. Их отголоски легко заметить и сейчас: если сделать ревизию в шкафах, там точно найдутся те же сервизы, вазы и часы, которые массово дарили гости на свадьбу молодоженам.



Свадьба в городе Лозовая, 1995 год / Фото lozova.city

По-прежнему родители благословляли молодых на счастливую жизнь и встречали их с караваем и солью. Кстати, от каравая молодожены должны были откусить по куску – у кого больше, тот и будет главой семьи. То же значение имела и традиция становиться на полотенце. Эти обряды остались до сих пор.

Молодые становятся на рушник, в 1999 год / Фото thegard.city

Свадебный каравай в селе Крутьки, 1998 год / Фото livingcultures

Возле дома обязательно устраивали веселый выкуп невесты. Позже молодые должны проехаться на украшенной лентами и куклами отечественной "девятке", на выходе из ЗАГСа их обильно осыпали монетками или рисом, а на застолье всегда было слышно громкое "Горько!".

Невесты после выкупа в селе Семеновка, 1997 год / Скриншот с видео на ютуб-канале Анатолия Махно

В селах сохранились и еще более древние традиции: к примеру, переодевание родителей невест на второй день, которых затем возили на тачке, или мытье ног тещи.

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Свадьбу делали чаще всего дома, а украшали помещения разноцветными шариками и лентами. Если сегодня декор – это весомая часть свадебных расходов, то в 90-х молодым было не до флористики или какого-то конкретного стиля праздника.

Так выглядел свадебный шалаш, установленный во дворе. Село Мрин, 2000 год / Фото livingcultures

В отличие от городской свадьбы с близкими людьми, было деревенская, куда приглашали и родственников, и соседей, и всех знакомых. На такое событие могло собраться 100 – 150 гостей и больше. Праздновали свадьбу 2 – 3 дня в сопровождении приглашенных музыкантов и тамады.

Молодые разрезают свадебный торт, 1998 год / Фото ridneslovo

Платья были как у принцесс

Конечно же, свадьба 1990-х годов на фото легко узнать по пышным платьям невест из атласа, сатина или других глянцевых тканей, которые трудно назвать минималистическими. В моде в те годы были большие объемные рукава-фонарики, юбки на кольцах, открытые плечи и приталенный силуэт. Сверху их изрядно расшивали бусинами, что выглядело по королевски!

Дружки помогают невесте одеваться. Село Крутьки, 1998 год / Фото livingcultures

Роскошности образа оказывали тяжелые украшения, изящные "веточки", в которых крепили фату, и белые перчатки. А что уж говорить о потрясающие пышные прически и челку с начесом – то, что было популярно в повседневной жизни, не обошло и свадебную моду.

Фата крепилась к веточки с цветами и бусинами. Село Петропавловка, 1995 год / Фото petropavlivka.city

При этом свадебные платья часто брали в аренду. Все просто: тратить большие средства на дорогие наряды, которые наденешь только раз, было просто лишней тратой средств.

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Начало 2000-х годов

С новым тысячелетием пришли и новые тенденции. В фотографов и видеографов того времени появились новые возможности и творческие замыслы. Поэтому после свадьбы молодожены получали видео с различными эффектами, переходами и креативные фотографии, на которых молодые уже не просто стояли в ЗАГСе или сидели за столом, как в конце XX века.

Свадебные фото стали более разнообразными, 2007 год / Фото seat-club

Свадебные фото стали более разнообразными, 2007 год / Фото фейсбук Танцуем по-украински

Уже в то время молодежь пыталась осовременить некоторые давно известные традиции. К примеру, с выкупа невесты или ее похищения уже в самом праздновании начали делать целые представления с конкурсами, песнями и танцами.

Не обходилось и без романтических обычаев. К примеру, молодожены крепили замки на мостах со своими инициалами (некоторые до сих пор там висят), или же выпускали в небо белых голубей, которые символизировали семейное благополучие.

В случае с птицами влюбленных даже не смущало, что те могут испортить наряды гостей, пролетая над публикой. Позже эти неприятные инциденты в приложении к этическим соображениям заставили невест все же отказаться от привлечения к церемонии голубей.

В то время было модно выпускать в небо голубей / Фото Pixabay

Еще в 1990-х тамады на свадьбах в полную силу развлекали гостей теми же конкурсами, о которых стыдно и вспоминать, ведь сейчас они звучат и выглядят довольно дико. Что же, в начале 2000-х эти развлечения никуда не исчезли и подвыпившие гости радостно пытались лопнуть шарик на коленях, перекатить апельсин в брюках или передать бутылку, держа ее ногами.

Все это веселье происходили под бодрый аккомпанемент Верки Сердючки, без которой в те годы не проходила ни одна свадьба.

Именно в 2000-х в праздничных залах, рядом с шариками и лентами, начали устанавливать плакаты, нарисованные от руки, а позже – и печатные. На них гости карикатурно изображали невест, писали поздравления, свадебные шутки и даже забавные советы молодоженам, которые ну точно пригодились бы им в семейной жизни.

В то же время молодым хотелось хоть как-то отойти от надоевших стен ЗАГСа. Поэтому в городах начали делать первые в Украине выездные церемонии. Этот тренд пришел к нам из голливудских фильмов, где невесту к алтарю вел отец, а брак влюбленные заключали у роскошных арок. Такая красивая церемония у арки была и у Тины Кароль, в 2008 году.

Женитьба Тины Кароль и Евгения Огира в 2008 году / Фото инстаграм-страница tinakarol_fantina

Наряды становятся смелее

Платья с громоздкими рукавами и старательно начесанными прическами невесты постепенно уходят в прошлое. На смену им пришли более сдержанные, но все еще пышные платья с А-силуэтом, полностью открытыми руками и обязательно корсетом, который не всегда мог удержать пышные формы невесты.

К примеру, в таком стиле было свадебное платье жены Дяди Жоры – Натальи Мичковской.

Дядя Жора и его дружная на свадьбе в 2001 году / Фото инстаграм Дяди Жоры

Невеста в пышном платье и с высокой прической. Кременчуг, 2007 год / Фото kremenchuk

Тогда же некоторые особо смелые девушки экспериментировали и выбирали наряды розовых, салатовых, голубых или красных цветов. Вот как ярко выглядела ведущая Катя Осадчая на своей свадьбе с Олегом Полищуком в 2002 году.

Катя Осадчая в свадебном платье с красной юбкой, 2002 год / Фото karavan

Дополняли образ причудливыми прическами с тугими локонами, косами и едва не узорами на голове, которые настолько сильно лакировали, что вся эта конструкция теоретически могла держаться и без шипов.

Вот так Невеста запретила гостям говорить с ней на свадьбе: какая причина

2010-е годы и до нашего времени

Именно в 2011 году начала выходить известная развлекательная программа "4 свадьбы", из которой стало понятно, насколько креативными и разнообразными могут быть современные украинские свадьбы. Здесь и байкерская свадьба, и традиционная гуцульская, и в стиле итальянских мафиози.

А за последний год украинцы даже научились устраивать свадьбы в условиях пандемии: в перчатках и масках и даже онлайн.

Свадьба с соблюдением всех норм безопасности в Ивано-Франковске, 2020 год / Фото Галицкий корреспондент

Однако наиболее популярным в эти годы стало так называемая "европейская свадьба", а к нам пришли не очень распространены и вовсе не известные до этого традиции с мероприятия:

В 90-х никто и не слышал об обычае бросать букет невесты и подвязку. Тогда цветы передавали дружке или оставляли себе. Теперь же незамужние девушки спешат поймать заветный букет.

Тогда цветы передавали дружке или оставляли себе. Теперь же незамужние девушки спешат поймать заветный букет. Во время уже привычных выездных церемоний полюбилась украинцам и новая трогательная традиция: когда отец ведет свою дочь к алтарю.

Там же, у красиво оформленной цветами арки, молодежи дают друг другу брачные обеты и клянутся любить, уважать друг друга и быть верными до конца жизни. Мало кому удается в этот момент сдержать слезы счастья.

Невесты дают брачные обеты / Фото инстаграм-страница @millanova_lviv

На замену белым голубям в середине 2010-х стало модно вечером, после застолья, зажигать и запускать эффектные фонарики.

А что сегодня с традициями?

В больших городах невесты все чаще отказываются от таких обрядов как переодевание родителей молодых на второй день свадьбы или даже знаменитый выкуп. Сегодня их можно увидеть разве в сельской местности. А забавные конкурсы в стиле 90-х невесты и профессиональные ведущие свадеб и вовсе пытаются обходить.

Изменились даже праздничные столы, которые больше не ломятся от оливье, заливных и колбасных нарезок. В городах начали отдавать предпочтение шведским столам, а вместо борща или голубцов гости смакуют изысканными блюдами из разных стран мира.

Свадебные столы теперь выглядят несколько иначе / Фото инстаграм-страница cateringlviv

К примеру, в западных регионах Украины торты прекрасно сочетают с трендовым candy bar – это отдельный стол, на котором уровнями выкладывают разнообразные свадебные сладости.

Популярными стали и candy bar на свадьбах / Фото Unsplash

И хотя во всех регионах Украины свадебные традиции очень отличаются, есть некоторые общие, которые все еще присутствуют на украинской свадьбе за сотни лет.

Мальчишник или девичник – это обряд прощания с холостяцкой жизнью перед тем, как вступить в брак, который существовал еще в древние времена и сохранился до наших дней. Правда, в формате громких вечеринок или даже путешествий.

– это обряд прощания с холостяцкой жизнью перед тем, как вступить в брак, который существовал еще в древние времена и сохранился до наших дней. Правда, в формате громких вечеринок или даже путешествий. Как и 30 лет назад, невесты хотят получить благословение от родителей , а те, в свою очередь, встречают их с караваем.

, а те, в свою очередь, встречают их с караваем. До сих пор можно встретить почти на каждой свадьбе и красивый обряд снятия фаты и увязывание платки невесте, символизирующий переход девушки в новую семью.

Невесте снимают фату и связывают платок / Фото Федор Герасимчук

Сохранился спустя годы и романтичный момент современного празднования – первый свадебный танец молодоженов. Сегодня к этому относятся со всей серьезностью: нанимают хореографов, выбирают возвышенную музыку или вместо классического вальса выполняют брейк или даже устраивают флешмоб с гостями.

Первый свадебный танец / Фото paramoloda

В платьях – минимализм и этно

С середины 2010-х годов среди многообразия свадебных образов большинство невест предпочитают лаконичные варианты платьев. Гипюр или совсем прозрачные рукава, изящно расшитый камешками корсет, платья-комбинации короткие минималистичные платья – чтобы почувствовать себя принцессой, больше не нужно перегружать наряд лишними деталями или рюшами.

Современные свадебные платья / Фотоколлаж 24 канала

Современные свадебные платья / Фотоколлаж 24 канала

Популярными становятся и украинские бренды этнической одежды, которые дают возможность невестам выбрать что-то в традиционном стиле с богатой вышивкой, однако в новой интерпретации.

Свадебное платье с вышивкой / Фото инстаграм-страница POLONETS

Сейчас, в 20-х годах XXI века, для влюбленных нет никаких ограничений, ведь в это удивительное время об одних традициях нам рассказывают бабушки, а о других – узнаем от блогеров, на которых подписаны. Древние украинские обычаи прекрасно сочетается с современными трендами, невеста может выйти к алтарю хоть в костюме динозавра, а устроить свадьбу в стиле любимого фильма или любой эпохи очень легко. Кто бы мог подумать о таком 30 лет назад? Однако благодаря такому невероятному сочетанию чего-то привычного и нового теперь каждая свадьба выглядит неповторимо!