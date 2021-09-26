Тело как холст: итальянский визажист создает удивительные оптические иллюзии на себе

Мастер макияжа из Милана не ограничивается покраской губ и глаз. Он превращает различные части своего тела в 3D-иллюзии, которые поражают воображение зрителей: кажется, что он их разрезает, выкручивает или заставляет стать другими предметами!

42-летний Лука уже более 20 лет занимается макияжем, даже красил знаменитостей на телевидении. Однако в 2014 решил попробовать что-то новенькое – и остановился на оптических иллюзиях. Сейчас некоторые из его работ настолько реалистичны, что даже становится жутко, глядя на них.

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Сначала он разрисовывал только руки, но потом перешел и на голову. Лука мастерски использует тени и оттенки, чтобы достичь желаемого результата и превратить свою голову в горшок с цветами, животное или просто интересную абстракцию. Результаты его творческих экспериментов вы можете увидеть ниже.

Очень практичная застежка

Фото @lucaluceart

Создал себе двойника

Фото @lucaluceart

Будто настоящая колбаса

Фото @lucaluceart

Когда пытаешься смыть тонну макияжа

Фото @lucaluceart

Эту работу он создал ко Дню Земли

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Фото @lucaluceart

Настоящий цветник

Фото @lucaluceart

Реалистичность впечатляет!

Фото @lucaluceart

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Для тех, кто хочет спрятаться от папарацци

Фото @lucaluceart

Похож на Джина

Фото @lucaluceart

У него устрашающий вид

Фото @lucaluceart

Какой милый мышонок!

Фото @lucaluceart

Не хотелось бы такое увидеть

Фото @lucaluceart

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Очень стильная шляпка

Фото @lucaluceart

Немного промахнулся

Фото @lucaluceart