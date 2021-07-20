Ужин с вином: игристое SHABO Speсial Edition Brut и севиче

Вот и наступил, тот самый очаровательный момент, когда наш организм уже готов отказаться от плотной и калорийной "зимней" еды и "тяжелых" вин и переключиться на более легкие и свежие опции. Хочется игристого? Ни в чем себе не отказывайте! Бутылка отличного брюта украсит ваш ужин, особенно если вы подберете к игристому идеальную гастрономическую пару.

Для ужина выбираем SHABO Special Edition Brut. Это игристое создано из купажа нескольких европейских сортов винограда, произрастающих на терруаре Шабо: Алиготе, Пино Гриджио, Пино Блан, Рислинг, Шардоне. Виноградные лозы этих сортов были приобретены в Европе с учетом особенностей почв Шабо и высажены на лучших участках терруара.

Интересно Украина впервые завоевала золото Decanter 2021: вина SHABO среди лидеров мировых производителей

SHABO Special Edition Brut – натуральное игристое, произведенное по технологии Charmat Lungo: естественное вторичное брожение проходит в емкостях из нержавеющей стали – акратофорах, затем игристое 5 месяцев выдерживают на тонком дрожжевом осадке. В результате получается свежее, элегантное вино, демонстрирующее прекрасный баланс вкуса и аромата.

В аромате этого игристого чувствуются тона белых цветов и свежих цитрусовых с нотами груши и белого персика, а также – свойственные терруару Шабо минеральные ноты. Вкус SHABO Special Edition Brut имеет освежающий, с выразительной кислотностью, продолжительный, округлый.

SHABO Special Edition Brut / Фото SHABO

Это легкое и свежее игристое требует такого же легкого и освежающего гастрономического сопровождения. Идеальной парой к нему станет севиче!

Севиче – это традиционное блюдо перуанской кухни. Его придумали рыбаки, которые, выходя в море, не имели возможности приготовить полноценный обед или ужин из свежего улова. Поэтому они просто поливали рыбу, креветки или другие дары моря соком лимона, лайма или апельсина, добавляли зелень и специи и давали настояться – так и получался быстрый и сытный обед.

Севиче отлично сочетается с SHABO Special Edition Brut / Фото Istock

Можно ли приготовить севиче в домашних условиях? Легко! Принцип прост: свежую морскую рыбу или морепродукты нарезают тонкими кусочками и маринуют какое-то время в соке цитрусовых. По желанию добавляют чеснок, красный или репчатый лук, перец чили, зелень сельдерея, мяты, петрушки и кинзы, соль и свежемолотый перец. Часто в севиче добавляют также авокадо, сладкий перец и томаты.

Предлагаем вам целых два варианта приготовления этого замечательного блюда.

Вариант 1: севиче из сибаса и лосося

Ингредиенты:

500 г филе свежей рыбы (лосось и сибас)

сок 3 лимонов

сок 3 лаймов или 2 апельсинов

половина красного сладкого перца

половина зеленого сладкого перца

половина стручка перца чили (можно больше, по вкусу)

1 красная луковица

2 зубчика чеснока

пучок зелени кинзы

соль;

щепотка кайенского перца;

свежемолотый черный перец;

авокадо (для декора).

Как готовим:

Филе рыбы нарезаем небольшими кусочками. Сладкий перец нарезаем кубиками. Из острого перца аккуратно удаляем семена и режем тонкими слайсами. Красный лук нарезаем тонкими полукольцами. Чеснок измельчаем с помощью давилки или мелко рубим ножом. Зелень мелко нарезаем или растираем в ступке.

Смешиваем все ингредиенты севиче, поливаем соком цитрусовых, солим, перчим. Оставляем в холодильнике на час. Выкладываем в блюдо или порционные тарелки, украшаем ломтиками тонко нарезанного авокадо и подаем вместе с хорошо охлажденным (до температуры 8-10 С) игристым SHABO Special Edition Brut!

Підібрати вино до ваших улюблених гарячих страв чи десертів простіше, ніж ви думаєте. Заходьте в, обирайте вино до смаку та експериментуйте, створюючи несподівані поєднання з вашими звичними стравами.

Севиче из сибаса и лосося очень легко приготовить / Фото iStock

Вариант 2: севиче из креветок

Ингредиенты:

500 г очищенных креветок;

сок 4 лимонов;

1 красный лук;

1 зубчик чеснока;

половина красного сладкого перца;

1 острый перец чили;

1 авокадо;

1 помидор;

зелень кинзы и сельдерея;

щепотка сахара;

соль.

Как готовим:

Креветки очищаем, мелко режем красный лук. Чеснок измельчаем с помощью давилки или мелко режем. Сладкий перец нарезаем кубиками. Из острого перца аккуратно удаляем семена, нарезаем тонкими дольками. Помидор очищаем от кожицы и семян, также нарезаем кубиками. Авокадо нарезаем кубиками или дольками, на ваш выбор.

Смешиваем все ингредиенты севиче, поливаем соком лимонов, солим, посыпаем сахаром и добавляем мелко нарезанную зелень. Маринуем в холодильнике не менее часа. Выкладываем готовое севиче в блюдо или порционные тарелки и подаем — и также непременно с охлажденным SHABO Special Edition Brut!

Попробуйте севиче с креветками вместе с изысканным игристым / Фото iStock

Дуэт севиче и SHABO Special Edition Brut – безусловный успех. Минеральные ноты в аромате этого игристого гармонируют с характерным вкусом свежей рыбы и креветок, свежие цитрусовые ноты и приятная кислотность вина комплиментарно усиливаются вкусом и ароматом цитрусового и пряного маринада севиче. Наслаждайтесь!

Игристое SHABO Special Edition Brut можно приобрести в ведущих торговых сетях Украины, а также купить в один клик в онлайн-магазине SHABO.