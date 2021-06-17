Визитная карточка: SHABO Reserve Rose сухое

Что мы можем сказать о розовых винах? Они очаровательны! Розе давно потеряло статус легкомысленного: это вино освежает, впечатляет обилием разнообразных ароматов. С каждым годом розовые вина становятся все более популярными во всем мире, их ценят за яркую органолептику и гастрономичность.

Возможно, вы уже знаете, что розе создают преимущественно из красных сортов винограда (исключением могут стать белые сорта, ягоды которых имеют ярко-розовую кожицу – например, розовый Мускат или Пино Гриджио). Розовые вина, по крайней мере хорошие и достойные внимания, почти никогда не делают из ассамбляжа красного и белого вина. Во многих странах ЕС производство розового вина путем смешивания красного и белого запрещено.

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Технология производства розе схожа с технологией производства белых вин, отличия есть лишь на начальном этапе. Основных способов производства розового вина два: прямой отжим и настаивание. В первом случае красные сорта винограда отжимают, получая сусло (виноградный сок) нежно-розового цвета путем отделения сока от ягоды, пока цвет не стал насыщаться от кожицы. Полученные в результате такого процесса розовые вина иногда называют blush (переводится с английского как "нежный румянец").

Во втором случае сок темного винограда настаивают на кожице. Но если для производства красного вина сок вместе с кожицей ферментируется примерно неделю, то для создания розового вина мезгу (это масса раздавленных ягод винограда, включающая сок, мякоть, кожицу и косточки) держат в соке несколько часов. Такой способ позволяет получить розовые вина с более насыщенным цветом и ароматикой.

Менее распространенный способ, благодаря которому также получают прекрасные розовые вина, называется "кровопускание": ягоды лопаются под собственным весом, без использования прессования, и вино делают именно из этого сока, который слегка окрасился в розовый цвет благодаря темной кожице винограда.

Согласитесь, понятие "сезон розовых вин" – весьма устаревшее. Потому что пить розе нужно тогда, когда хочется, а этот момент может наступить в любое время года, например – прямо сейчас! Предлагаем вам продегустировать вместе с нами сухое розовое вино SHABO Reserve Rose урожая 2020 года.

Фото SHABO

Сорт: Мерло, Пино Нуар. Это популярные европейские сорта винограда. Лозы были приобретены в лучших европейских питомниках с учетом климатических и почвенных особенностей терруара Шабо, и высажены на лучших его участках. Виноградари SHABO тщательно ухаживают за лозами и контролируют урожайность: количество винограда на лозе, дающей виноград для премиальных коллекций SHABO Reserve, сокращается до 1,8 кг. Это делают для того, чтобы концентрация ароматических веществ в ягодах была выше, и полученное из него вино имело насыщенную и богатую ароматику.

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Стиль: тихое сухое розовое вино. Розе не выдерживают в дубе для того чтобы максимально сохранить свежесть и тонкость аромата в вине, поэтому брожение проходит в емкостях из нержавеющей стали. Затем вино "отдыхает" на своем тонком осадке, а после розлива вино попадает в цех бутылочной выдержки. SHABO Reserve Rose имеет потенциал к выдержке в бутылке не менее 2 лет. В течение этого периода аромат вина развивается, становится более глубоким и комплексным. Сейчас в коллекции, представленной на продажу, вы найдете вина урожая 2019 и 2020 годов.

Цвет: ярко-розовый

Аромат: сочный, легкий, ягодный, с яркими оттенками клубники и малины

Вкус: легкий, с ягодно-фруктовыми тонами и освежающей кислотностью, послевкусие длительное и приятное

Подача: охлаждать до температуры +10/+12 С. Для подачи подойдут бокалы для белого, но особым гурманам советуем попробовать специальные бокалы для розе. Такая форма бокала способствует раскрытию фруктового аромата и свежести, свойственным розовым винам.

Бокал RIEDEL Sommeliers Rosé / Фото Riedel

Гастрономические сочетания

С чем сочетать сухое розовое вино SHABO Reserve Rose? Эксперты SHABO дают простор для гастрономических экспериментов!

Мягкий, свежий вкус этого вина делает его отличным аккомпанементом к мясу птицы. Попробуйте розе и запеченную в духовке курицу или индейку.

Попробуйте сочетание запеченной индейки и розе / Фото iStock

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Конечно же, SHABO Reserve Rose отлично подойдет к легким закусками и салатам.

Летний салат и розе – замечательная пара / Фото iStock

Очень интересное сочетание – розе и севиче со свежим лососем и авокадо.

Нежное севиче с лососем и авокадо / Фото iStock

Ну и, конечно же, фрукты, фруктовые десерты и фруктовые салаты – прекрасная пара для сухого розового SHABO Reserve Rose.

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