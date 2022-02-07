Вовремя предупредил: бармен спас парня от проблем на первом свидании

Американец рассказал об одном из самых неудачных свиданий в жизни, которое вовремя закончилась. Если бы не предупреждение от бармена, он бы потерял сотни долларов.

Первое свидание может быть еще тем испытанием. Вы только начинаете узнавать человека, поэтому никто не застрахован от досадных ситуаций. Так случилось с американцем, едва не попавшим в неприятность из-за коммуникабельной незнакомки. Он анонимно поделился своей историей на развлекательном ресурсе Reddit.

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Парень на миг расслабился – и началось

Американец пошел на первое свидание в заведение, где можно было сыграть в бильярд. Так предложила его партнерша. Кто же знал, что она там постоянно отдыхает.

Она сказала, что любит бильярд, потому мы пошли в бар, чтобы сыграть несколько игр. Это заведение, которое она постоянно посещает. В какой-то момент туда пришли четверо ее друзей, – рассказывает автор.

Парень вполне нормально воспринял, что к ним присоединились мужчины. Позже, после нескольких игр, девушка отошла с друзьями в бар. Компания заказала большое количество алкоголя, пока парень сидел и отдыхал. Тогда бармен попросил его подойти.

Бармен спас парня от лишних трат / Фото Unsplash

Девушка сказала бармену, что за весь алкоголь, взятый ее друзьями, заплатит парнишка. Он об этом не догадывался.

"После того как они получили свою порцию напитков и шотов, бармен помахал мне рукой и спросил, собираюсь ли я платить за этот весь алкоголь. Ведь девушка сказала, что я не против. Я только рассмеялся и отказался. Бармен мне ответил: "Если ты сейчас развернешься и уйдешь, то не переживай, я с ними справлюсь», – вспоминает парень.

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Неудивительно, что автор так и поступил. Он просто быстренько покинул заведение, пока никто не видел. Пользователи Reddit были в восторге от поступка бармена, ведь он не закрыл глаза на то, что парня просто хотели развести на деньги. Один из комментаторов даже в шутку назвал его "святым человеком".