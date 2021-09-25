Всегда под рукой: 4 простых дыхательных упражнения, которые быстро снимают стресс

Упражнения по дыханию – это самый простой инструмент, чтобы успокоиться в любой стрессовой ситуации. Если вам предстоит важная встреча, выступление или просто все в этот день пошло кувырком, несколько правильных вдохов и выдохов снимут напряжение и помогут побороть тревогу.

Известный тренер Стефани Мансур поделилась своими любимыми дыхательными упражнениями, которые она часто применяет во время занятий йогой. Их легко выполнять как утром, чтобы настроиться как продуктивный день, так и вечером, чтобы отпустить лишние мысли. Эксперт советует использовать эти упражнения даже в перерыве, среди рабочего дня.

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Глубокое дыхание животом

Большинство людей привыкли дышать грудной клеткой. Однако именно во время дыхания животом активно задействуется диафрагма и легкие максимально расширяются.

Как выполнять:

Лечь на пол или сесть на стул в удобном положении. Положить одну руку на грудь, а вторую – немного ниже грудной клетки, чтобы чувствовать движение диафрагмы. Медленно вдохнуть носом, считая до пяти, чувствуя, как воздух движется в теле, когда надувается живот. Выдохнуть воздух ртом, также считая до пяти, чувствуя, как живот расслабляется.

Глубокое дыхание животом / Фото Yahoo

Поочередное дыхание носом

Этот способ дыхания не так распространен, как предыдущий, однако может стать отличным дополнением к медитации. Его также используют как самостоятельное упражнение, чтобы сосредоточиться, практикуя контролируемое дыхание.

Как выполнять:

Сесть в удобное положение со скрещенными ногами. Полностью выдохнув, нужно положить большой палец правой руки на правую ноздрю, а вдыхать – через левую, считая до пяти. Затем закрыть левую ноздрю и, считая до пяти, выдохнуть правой. Ею же сделать вдох, все еще держа левую ноздрю закрытой. Затем снова закрыть правую ноздрю и выдохнуть через левую. Чередовать дыхание между ноздрями несколько минут.

Поочередное дыхание носом / Фото Yahoo

Задержка дыхания

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Успокоиться и немного замедлиться поможет короткая задержка дыхания, буквально на 10 секунд. Однако делать это нужно правильно.

Как выполнять:

Сесть в удобное положение со скрещенными ногами. Держа спину прямо, вдыхать через нос в течение 5 секунд. Задержать воздух в легких на 10 секунд. Медленно выдохнуть ртом. Прежде чем повторить эту процедуру, стоит сделать несколько ваших обычных вдохов и выдохов.

Упражнение по задержке дыхания / Фото Yahoo

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Дыхание огня

Не волнуйтесь, что со стороны эта интересное дыхательное упражнение может выглядеть несколько странно. Однако оно хорошо помогает сконцентрироваться в стрессовой ситуации, успокоиться и улучшить свое внимание.

Как выполнять:

Сесть, скрестив ноги на полу, держа спину прямо. Положить руку на живот, чтобы можно было чувствовать, как движется пресс. Вдохнуть через нос, считая до пяти. Как только вы закончите вдох, сделать сильный выдох через нос, напрягая пресс. Хоть вдох выполняется легко, а выдох – с силой, убедитесь, что они продолжаются одинаковое время. Быстро повторите это упражнение 10 раз.

Практика под названием "дыхание огня" / Фото Yahoo