Всего один минус: подборка красивых вещей, которые просто невозможно почистить
Источник:boredpanda
Некоторые предметы одежды или интерьера могут выглядеть фантастически, но абсолютно не практично. Похоже, что проектирую эти шедевры, дизайнеры не очень задумывались над банальными моментами: как их, к примеру, почистить.
Велюровый автомобиль или умывальник, покрытый внутри камнями, – отмыть эти и еще десяток вещей от грязи совсем непростая задача. Поэтому в следующий раз, покупая какую-то невероятно красивую вещь, подумайте заранее, насколько легко будет ее каждый раз чистить.
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Это довольно плохая идея
Фото Giulia Scognamillo
Представьте только, сколько там кошачьей шерсти
Фото Aidely Aranda
Худшая гитара, которую только можно было придумать
Фото Stefan Tatertot
А если пойдет дождь?
Фото Jhon Edward Mora MoraДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь
Выглядит роскошно, но слишком детализировано
Фотография Miguel G. Bouças
Никогда не покупайте такое офисное кресло
Фото Patience Hawkins
Как быстро это розовое чудо затрется?
фото Amazon
Еще одна люстра, мыть которую без слез невозможно
Фото Elana Kehoe
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"Сковородка моего друга, которую он каждый раз с трудом отмывает"
Фото Soomin Song
Это даже выглядит отвратительно
Фото Ignas Gramba
Оригинально, но сколько пыли собирается
Фото Gem Leonard
Это пуфик, между зернами которого будет накапливаться куча пыли
Фото Sarah Jane Tabone
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Мыть этого "велосипедиста" довольно трудно
Фото Eliška Anna Skurňová