Вы делали это неправильно: как на самом деле нужно держать бокал с вином
Источник:PureWow
Пить вино – это целая культура, в которой важны даже, казалось бы, незначительные детали. Трудно поверить, но все старания винодела могут сойти на нет, а лучшее вино – стать разочарованием, просто потому, что человек неправильно держит бокал в руке.
Казалось бы, для чего следовать этим заумным правилам, если мы не на светском рауте? Но это вопрос не только винного этикета, который, безусловно, важен, но и вкусовых свойств самого вина.
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Как мы привыкли держать бокал
Многие держат бокал просто за чашу. Кто-то хватает бокал сбоку, кто-то путает вино с коньяком и берет бокал за чашу снизу.
Однако то, что вполне допустимо для других напитков, может испортить вам все впечатление от хорошего вина.
Держать бокал за чашу – неправильно / Фото Unsplash
Почему это неправильно
Когда человек весь вечер держит бокал непосредственно за чашу, в ладонях, естественно, вино нагревается. Но этого ни в коем случае нельзя допускать – и вот почему.
Чтобы вино полностью раскрыло всю свою вкусовую и ароматическую палитру, для него жизненно важна правильная температура подачи. Большинство вин любят холод:
- Красные вина лучше подавать при температуре чуть ниже комнатной – 14-20 ° C.
- Белые вина любят еще более низкую температуру – 8-12 ° C.
Вино не принято нагревать. Это негативно влияет на его вкус, и вполне насладиться таким "теплым" продуктом уже не получится.Невероятные винодельни, поразительные факты о вине и практические советы – узнавайте о самых интересных новинках в мире вина и пополняйте свою винную коллекцию в интернет-магазине SHABO.
Как правильно держать бокал
Наиболее правильным вариантом будет просто осторожно взять бокал за ножку. Главное правило – держать пальцы как можно ближе к основанию, желательно где-то посередине ножки, или даже за саму подставку, если вам комфортно.
Кому-то удобнее держать бокал только большим и указательным пальцем. Но, если вам трудно так его удержать, можно воспользоваться и четырьмя, и пятью пальцами.
Правильно будет держать бокал с вином за ножку / Фото Freepik
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Такой способ держать бокал позволяет не только оценить всю вкусовую гамму вина и оставить бокал чистым, без отпечатков пальцев, но и вообще – выглядеть более элегантно во время дегустации или ужина.