Как выглядят люди в соцсетях и в реальной жизни: забавное сравнение

Макияж, обработка фото, фильтры – сегодня есть столько способов изменить свою внешность, что можно запутать всех. Немного "магии" – и вы уже другой человек.
Эти девушки не побоялись показать, как они выглядят в социальных сетях и в повседневной жизни. Иногда действительно трудно догадаться, что это один и тот же человек. Мы собрали для вас самые яркие примеры таких перевоплощений от американских блогерок.
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Ракурс меняет все
Скриншот тікток thelunasnow
Все мы так, бывает, выглядим дома
Скриншот тікток jordanhnichols
Яркий макияж всегда очень меняет человека
Скриншот тікток mmaddiehill
Не узнать
Скриншот тікток brynnemarieeee
Ого!
Скриншот тікток sarahnewsfx
Вжух – и уже совсем другой человек
Скриншот тікток cherryangelic4
Даже цвет лица изменился
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Ракурс и макияж меняют все
Скриншот тікток jhariejadore
Вау!
Скриншот тікток kellystrackofficial
Девушка прекрасна на обоих фото!
Скриншот тікток jasminesalvatoree
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Ничего себе!
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