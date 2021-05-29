Вот это везение: 12 раз, когда еда выглядит точно так, как на упаковке

16:26

Все видели эти забавные подборки "Ожидание-реальность", в которых разоблачают обман производителей. Действительно, как правило, на обертке - только сильно приукрашенная картинка, а в реальности еда выглядит и на половину не так привлекательно. Однако иногда людям невероятно везет - и упаковка совсем не врет.