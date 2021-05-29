Вот это везение: 12 раз, когда еда выглядит точно так, как на упаковке

Все видели эти забавные подборки "Ожидание-реальность", в которых разоблачают обман производителей. Действительно, как правило, на обертке - только сильно приукрашенная картинка, а в реальности еда выглядит и на половину не так привлекательно. Однако иногда людям невероятно везет - и упаковка совсем не врет.
Предлагаем насладиться подборкой фото, на которых изображение еды на упаковке и в реальности – просто идентичны. А иногда настоящая еда не только не разочаровывает, но и оказывается даже лучше, чем то, что обещают производители. И как не завидовать этим счастливчиками?
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Будто скопировали и вставили
Фото de_ninja
"Со мной такое впервые"
Фото RPbbgun
Если бы все замороженные продукты выглядели так
Фото Ashsoftpaws
Результат такой же, как и обещано на упаковке
Фото fs244c
Один в один!
Фото laleli_lolu
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Такое вообще бывает?
Фото Myriii1911
Пицца выглядит очень аппетитно
Фото bobebob
Вот это точность
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Совсем как на картинке
Фото Thehaloboy
"Меню нам немного солгало, но мы не расстроены"
Фото ItzGonnaBeMei
Производитель очень расщедрился на маршмеллоу, его должно было быть в три раза меньше
Фото milkshoot9
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Совсем не соврали
Фото ZRudd97