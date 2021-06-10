Жена бросила карьеру, чтобы стать домохозяйкой: теперь она счастлива

Канадка настолько устала от работы, что сознательно решила стать домохозяйкой. Она утверждает, что еще никогда не чувствовала себя настолько счастливой.

Бывшая представительница Канады на конкурсе Мисс Земля Синтия Левен называет себя традиционной домохозяйкой. Женщина бросила карьеру в области медицины и полностью посвятила себя мужу.

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Несколько лет назад я была действительно разочарована своей жизнью. Я действительно не хотела стать руководителем – я чувствовала, что мое предназначение – быть женой и домохозяйкой, – вспоминает Синтия.

Муж безумно обрадовался от такого выбора жены. Как объясняет Синтия, она позволяет ему быть главным, хотя это и моментами сложно для нее. Впрочем, это решение помогло укрепить их отношения – муж чувствует, что его очень ценят.

Типичный день Синтии не так прост, как кажется. Женщина каждое утро выгуливает собаку, после чего идет в спортзал. Дальше она рисуется, надевает красивую одежду и занимается домашними работами – уборкой, приготовлением пищи и тп.

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Синтии не нравится, что домохозяек часто изображают как несчастных людей, которые не смогли реализовать себя. По ее мнению, это вообще неправильно. Она действительно счастлива, что выбрала такой путь вместо карьеры в медицине.

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"Домашняя работа дает мне гораздо больше удовольствия, чем любая другая работа, которая у меня когда-то была", – отмечает Синтия.