Женщина нашла жуткую надпись в своем старом доме: какое совпадение ее так напугало

Ремонтируя собственный дом, которому уже 150 лет, тиктокерша обнаружила необычную надпись на стене, которая показалась ей такой странной, что она поспешила поделиться опасениями со своими подписчиков.

Люди часто находят скрытые послания из прошлого в собственных домах, оставленные прежними владельцами. Например, стихотворение, написанное девочкой на стене дома еще в 1975 году, которое нашла семья из Великобритании только в этом году. И если такая находка – это милая неожиданность, то надпись на стене дома тиктокеркши ее не на шутку напугала.

Читайте также Украина впервые завоевала золото на Decanter 2021: вина SHABO среди лидеров мировых производителей

Комедиантка, которая постит видео в тикток под ником @loubobang, рассказала, что недавно начала реконструкцию старого дома: снимала доски с пола и чистила стены. Во время всего процесса она уже находила скрытые шкафы и ниши, но они ее не впечатлили, ведь такое случается довольно часто.

Работа со стенами по-настоящему ее вывела, ведь пришлось снять 5 слоев старых обоев, прежде чем добраться до поверхности. Но как-то она обратила внимание на отрывки какой-то надписи. Сняв еще немного слоев, обнаружила такую фразу: "Судный день – 10 сентября".

Тиктокерша пояснила, чем ее так смутило эта дата: "Вот причина, почему я действительно испугалась: 10 сентября – дата моего рождения. И это все становится немного странно"

Одни пользователи взялись подтверждать опасения девушки, считая, что это послание – предупреждение о какой-то катастрофе:

"Окей, продайте дом, поезжайте куда подальше и измените имя. Так будет хорошо"

"Боже, это выглядит все очень странно".

Невероятные винодельни, поразительные факты о вине и практические советы – узнавайте о самых интересных новинках в мире вина и пополняйте свою винную коллекцию в интернет-магазине SHABO

Другие же начали шутить и убеждать тиктокершу, что никакого скрытого смысла здесь нет, и дата – это просто дата, которая может значить что угодно:

"10 сентябре 1846 года американский изобретатель Элиас Хоу получил патент на свою швейную машину. Вы уверены, что это не день ткацких станков?"

"Кто бы это не написал, возможно, они были канадцами... именно в этот день 1939 Макензи Кинг, 10-й премьер-министр Канады объявил войну Германии"

В любом случае позже женщина успокоилась, ведь не нашла в интернете никаких тревожных прогнозов, связанных с этой датой.