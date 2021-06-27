Как живется людям с высоким ростом: забавные фото
27 июня 2021 , 14:08Читати новину українською
Источник:Reddit
Быть высоким не так просто, как кажется. Вокруг подстерегают различные опасности, которые люди со средним или низким ростом просто не поймут.
Перед вами подборка крутых фото, демонстрирующих, как живется людям с высоким ростом. Зачастую они имеют определенные неудобства в повседневной жизни, ведь большинство вещей рассчитаны на среднестатистического человека. Но высокие люди не унывают, а наоборот шутят со своих нестандартных проблем.
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