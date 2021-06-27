Как живется людям с высоким ростом: забавные фото

27 июня 2021 , 14:08
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Источник:

Reddit

Быть высоким не так просто, как кажется. Вокруг подстерегают различные опасности, которые люди со средним или низким ростом просто не поймут.

Перед вами подборка крутых фото, демонстрирующих, как живется людям с высоким ростом. Зачастую они имеют определенные неудобства в повседневной жизни, ведь большинство вещей рассчитаны на среднестатистического человека. Но высокие люди не унывают, а наоборот шутят со своих нестандартных проблем.

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Высокие люди всегда могут увидеть себя в зеркале!

Фото Reddit

Высокие люди должны быть очень выносливыми!

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Не забывайте сгибаться

Фото Reddit

Немного маленькая...

Фото Reddit

Типовое фото высокого человека

Фото Reddit

А это действительно проблема!

Фото Reddit

Дискриминация...

Фото Reddit

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Почему это так смешно? (Надпись на футболке "извините")

Фото Reddit

Крутая идея!

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Ого!

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"Хотела поужинать с мужем"

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Автор: Петро Синєокий