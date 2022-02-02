Как стареют знаменитости: крутые сравнения от нидерландского дизайнера
Дизайнер из Нидерландов Ард Гелинк совмещает старые фото знаменитостей с нынешними. Немного компьютерной "магии" – и актеры словно фотографируются с собой в молодости.
Такое оригинальное творчество сделало Арда популярным в соцсетях. На его страницу в инстаграме сейчас подписаны более 300 тысяч человек. Морган Фримен, Арнольд Шварценеггер, Кейт Уинслет – Ард "поработал" уже со многими знаменитостями. Айда смотреть атмосферную подборку вместе с Life 24!
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Анджелина Джоли
Фото инстаграм ardgelinck
Кейт Уинслет
Фото инстаграм ardgelinck
Джейсон Момоа
Фото инстаграм ardgelinck
Билл Мюррей
Фото инстаграм ardgelinck
Роберт Дауни (младший)
Фото инстаграм ardgelinck
Бритни Спирс
Фото инстаграм ardgelinck
Арнольд Шварценеггер
Фото инстаграм ardgelinck
Уилл Смит
Фото инстаграм ardgelinck
Морган Фримен
Фото инстаграм ardgelinck
Маколей Калкин
Фото инстаграм ardgelinck
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Брэд Питт
Фото инстаграм ardgelinck