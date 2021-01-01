Запам’ятайте головне правило. Якщо не хочеться, то не варто придумувати чогось особливого на цей день. Треба відпочити – то треба відпочити. Проведіть 1 січня так, як хочете ви.

Не варто поспішати. Просто розслабтеся і насолодіться першим днем у новому році. А Life 24 підкаже, що можна зробити.

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Відіспіться, будь ласка

Ведмедики лягають в сплячку на три місяці. Людина ж не може поспати на кілька годин довше, бо совість не дозволяє. І де тут справедливість?

Все. Час зупинитися. Давайте хоч цього дня ви поспите стільки, скільки захочете. Вимикаємо Інтернет, даємо режим "без звуку" і просто відпочиваємо. Таке 1 січня ви точно запам’ятаєте надовго.

Якщо не хочеться просто лежати – чудово. Початок року – класний момент, щоб проаналізувати своє життя та придумати нові цілі. Ось 40 питань, які варто поставити собі, щоб красиво увірватися в 2021 рік.

Найкраще 1 січня буде тоді, коли ви добре виспитесь / Фото Pixabay

Гляньте хороший фільм або серіал

Ви знаєте, скільки усього хорошого встигло вийти за 2020 рік, чого ви ще не бачили? Потрібно наздоганяти. Перегляньте список новинок, оберіть найцікавішу та гайда дивитися.

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Розслабтеся і гляньте хороший фільм / Фото Pixabay

Почитайте книгу

Якщо неохота витрачати час на фільми, то давайте почитаємо. Почніть з тої книги, за яку весь час хотіли взятися, але відкладали. Закладаємось, що така обов’язково лежить у вашій шафі.

Якщо ми прогадали, нічого страшного. Ось список із 5 книг, які має прочитати кожна жінка. Це чарівний варіант для тих, хто любить історії про стосунки, кохання та саморозвиток.

Візьміться за ту книгу, яку давно хотіли прочитати / Фото Pixabay

Прогуляйтеся ранковим містом

Авантюра для справжніх відчайдухів. Та якщо є можливість, не втрачайте цей момент. 1 січня – час, коли усі вулиці практично пусті. Ви зможете відчути себе героїнею постапокаліптичного серіалу. Так місто відкривається зовсім з іншого боку. Але будьте акуратні – саме в цей день можна зустріти справжніх "зомбі".

Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO

Ранкове місто 1 січня - це повна тиша і спокій / Фото Pixabay

Зустріньтеся із рідними

Коли ви останній раз приїжджали до своїх батьків? Згадайте сонячне дитинство та рвоніть на день-два до рідних, якщо є можливість. Де б діти не були, їх завжди чекатимуть вдома.

Якщо ви живете разом, то це зовсім не проблема. Відіспіться, прогуляйтеся містом, прочитайте книгу або гляньте фільм і сходіть разом туди, де ніколи не бували. Це може бути новий ресторан, театр чи просто красива вечірня прогулянка.

Прогуляйтеся із рідними / Фото Pixabay