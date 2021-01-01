Что делать 1 января: 5 роскошных идей, как лениво начать 2021 год
Запомните главное правило. Если не хочется, то не стоит придумывать ничего особенного на этот день. Надо отдохнуть – значит надо отдохнуть. Проведите 1 января так, как хотите вы.
Не стоит спешить. Просто расслабьтесь и насладитесь первым днем в новом году. А Life 24 подскажет, что можно сделать.
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Отоспитесь, пожалуйста
Мишки ложатся в спячку на три месяца. Человек же не может поспать на несколько часов дольше, потому что совесть не позволяет. И где здесь справедливость?
Все. Время приостановиться. Давайте хоть в этот день вы поспите столько, сколько захотите. Выключаем Интернет, даем режим "без звука" и просто отдыхаем. Такое 1 января вы точно запомните надолго.
Если не хочется просто лежать – замечательно. Начало года – классный момент, чтобы проанализировать свою жизнь и придумать новые цели. Вот 40 вопросов, которые стоит задать себе, чтобы красиво ворваться в 2021 год.
Самое лучшее 1 января будет тогда, когда вы хорошо выспитесь / Фото Pixabay
Посмотрите хороший фильм или сериал
Вы знаете, сколько всего классного успело выйти в 2020 году, чего вы еще не видели? Нужно догонять. Оцените список новинок, выберите самую интересную и айда смотреть.
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Расслабтесь и посмотрите хороший фильм / Фото Pixabay
Почитайте книгу
Если неохота тратить время на фильмы, то давайте почитаем. Начните с той книги, за которую все время хотели взяться, но откладывали. Спорим, что такая обязательно лежит в вашем шкафу.
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Возьмитесь за ту книгу, которую давно хотели прочитать / Фото Pixabay
Прогуляйтесь утренним городом
Авантюра для настоящих смельчаков. Но если есть возможность, не теряйте этот момент. 1 января – время, когда все улицы практически пусты. Вы сможете спокойно гулять привычными местами и почувствовать себя героиней постапокалиптического сериала. Так город открывается совсем с другой стороны. Но будьте аккуратны – именно в этот день можно встретить настоящих "зомби".
Утренний город 1 января – это полная тиша и покой / Фото Pixabay
Встретьтесь с родными
Когда вы последний раз приезжали к своим родителям? Вспомните беззаботное детство и приедьте на день-два к родным, если есть возможность. Где бы дети ни были, их всегда будут ждать дома.
Если вы живете вместе, то это совсем не проблема. Отоспитесь, прогуляйтесь по городу, прочитайте книгу или посмотрите фильм и сходите вместе туда, где никогда не бывали. Это может быть новый ресторан, поход в театр или просто красивая вечерняя прогулка.
Прогуляйтеся із рідними / Фото Pixabay
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