Запомните главное правило. Если не хочется, то не стоит придумывать ничего особенного на этот день. Надо отдохнуть – значит надо отдохнуть. Проведите 1 января так, как хотите вы.

Не стоит спешить. Просто расслабьтесь и насладитесь первым днем ​​в новом году. А Life 24 подскажет, что можно сделать.

Интересно Котикам вход запрещен: 15 гениальных способов спасти елку от пушистых дебоширов

Отоспитесь, пожалуйста

Мишки ложатся в спячку на три месяца. Человек же не может поспать на несколько часов дольше, потому что совесть не позволяет. И где здесь справедливость?

Все. Время приостановиться. Давайте хоть в этот день вы поспите столько, сколько захотите. Выключаем Интернет, даем режим "без звука" и просто отдыхаем. Такое 1 января вы точно запомните надолго.​

Если не хочется просто лежать – замечательно. Начало года – классный момент, чтобы проанализировать свою жизнь и придумать новые цели. Вот 40 вопросов, которые стоит задать себе, чтобы красиво ворваться в 2021 год.

Самое лучшее 1 января будет тогда, когда вы хорошо выспитесь / Фото Pixabay

Посмотрите хороший фильм или сериал

Вы знаете, сколько всего классного успело выйти в 2020 году, чего вы еще не видели? Нужно догонять. Оцените список новинок, выберите самую интересную и айда смотреть.

Если трудно что-то выбрать – вот 7 небанальных рождественских фильмов, которые вам точно понравятся.

Расслабтесь и посмотрите хороший фильм / Фото Pixabay

Почитайте книгу

Если неохота тратить время на фильмы, то давайте почитаем. Начните с той книги, за которую все время хотели взяться, но откладывали. Спорим, что такая обязательно лежит в вашем шкафу.

Если мы прогадали, ничего страшного. Вот список из 5 книг, которые должна прочитать каждая женщина. Это волшебный вариант для тех, кто любит истории об отношениях, любви и саморазвитии.

Возьмитесь за ту книгу, которую давно хотели прочитать / Фото Pixabay

Прогуляйтесь утренним городом

Авантюра для настоящих смельчаков. Но если есть возможность, не теряйте этот момент. 1 января – время, когда все улицы практически пусты. Вы сможете спокойно гулять привычными местами и почувствовать себя героиней постапокалиптического сериала. Так город открывается совсем с другой стороны. Но будьте аккуратны – именно в этот день можно встретить настоящих "зомби".

Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO

Утренний город 1 января – это полная тиша и покой / Фото Pixabay

Встретьтесь с родными

Когда вы последний раз приезжали к своим родителям? Вспомните беззаботное детство и приедьте на день-два к родным, если есть возможность. Где бы дети ни были, их всегда будут ждать дома.​

Если вы живете вместе, то это совсем не проблема. Отоспитесь, прогуляйтесь по городу, прочитайте книгу или посмотрите фильм и сходите вместе туда, где никогда не бывали. Это может быть новый ресторан, поход в театр или просто красивая вечерняя прогулка.

Прогуляйтеся із рідними / Фото Pixabay