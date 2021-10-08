Добірка різних предметів, про які забули на дні, тижні чи місяці: 15 яскравих прикладів

Чи задумувались ви про те, як буде виглядати хліб, про який забули майже на місяць? Не надто привабливо, погодьтесь. Та не тільки продукти можуть змінитись до невпізнаваності, якщо людина випадково чи спеціально залишає їх надовго без нагляду.

До прикладу, спробуйте уявити вигляд солоних огірків в банці, які довгий час пролежали на сонці – такого ви точно не бачили. Ось кілька фото, на яких деякі речі настільки змінились, що не завжди зрозуміло, про який саме предмет люди забули.

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"Що станеться, якщо ви залишите яблуко і банан на 6 місяців"

Фото Reddit RedCatBro

Огірки, які невідомо скільки пролежали на сонці в банці. Вони просто вибілені!

Фото Reddit dustybitch

"Я залишив рол на своєму столі на 4 дні. Паростки бобів у ньому проросли"

Фото Reddit indorock

"Ні, це не цукрова вата. Дружина забула хліб у хлібниці на три тижні"

Фото Reddit YellowOnline

"Акварелі мого сина залишилися на сонці. Вони скрутились в круглі кульки"

Фото Reddit studteaing

"Я прийшов в офіс вперше з березня 2020 року і знайшов ківі, яке залишив тоді на своєму столі"

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Фото Reddit theskinwearein

"Дерево, що росте на даху покинутого будинку"

Фото Reddit afrika1308

Закинути залізна дорога

Фото Reddit Mammoth_Aide1610

Білі сторінки були прикриті обкладинкою 3 місяці, а жовті – залишались відкриті

Фото Reddit poachedegggirl

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"Бджоляр забув покласти рамку в коробку, і ось що з нею сталось за тиждень"

Фото Reddit jelly_bean_gangbang

Візок з магазину, який забули біля порту

Фото Reddit prone2wand3r

"Ми просто забули ланцюг на дереві"

Фото Reddit the_son_of_misery

"Покинутий будинок в Балтіморі"

Фото Reddit bingbong1010

"Цей мішок картоплі я залишив у підвалі близько 4 місяців тому і забув про це"

Фото Reddit peepeesucker69420

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"Контейнер з солоною водою, який я залишив на своїй полиці на місяць"

Фото Reddit GPKeikei