Тіло як полотно: італійський візажист створює дивовижні оптичні ілюзії на собі
Джерело:boredpanda
Майстер макіяжу з Мілану не обмежується фарбуванням губ та очей. Він перетворює різні частини свого тіла на 3D-ілюзії, яку вражають уяву глядачів: здається, що він їх розрізає, викручує чи змушує стати іншими предметами!
42-річний Лука вже понад 20 років займається макіяжем, навіть фарбував знаменитостей на телебаченні. Проте у 2014 вирішив спробувати щось новеньке – і зупинився на оптичних ілюзіях. Зараз деякі з його робіт настільки реалістичні, що навіть стає моторошно, дивлячись на них.
Читайте також Понад 100 винних брендів разом: як у Києві проходив фестиваль вина BE WINE International Show
Спочатку він розмальовував лише руки, а потім перейшов й на голову. Лука майстерно використовує тіні та відтінки, щоб досягти бажаного результату і перетворити свою голову на горщик з квітами, тварину чи просто цікаву абстракцію. Результати його творчих експериментів ви можете побачити нижче.
Дуже практична застібка
Фото @lucaluceart
Створив собі двійника
Фото @lucaluceart
Ніби справжня ковбаса
Фото @lucaluceart
Коли намагаєшся змити тонну макіяжу
Фото @lucaluceartДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут
Цю роботу він створив до Дня Землі
Фото @lucaluceart
Справжній квітник
Фото @lucaluceart
Реалістичність вражає!
Фото @lucaluceart
До теми 15 фото, які вводять в оману глядачів: варто лише змінити їх опис
Для тих, хто хоче сховатись від папараці
Фото @lucaluceart
Схожий на Джина
Фото @lucaluceart
Має страхітливий вигляд
Фото @lucaluceart
Яке миле мишеня!
Фото @lucaluceart
Не хотілось би таке побачити
Фото @lucaluceart
Цікаво Перукар кумедно розігрує своїх клієнтів: чоловіки просто в захваті
Дуже стильний капелюшок
Фото @lucaluceart
Трохи промахнувся
Фото @lucaluceart