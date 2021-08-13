Від 90-х і до сьогодні: як одружувались українці 30 років тому і що змінилось

Весілля – один із найпрекрасніших моментів у житті людини. Воно завжди наповнене романтичними дрібницями та зворушливими обрядами. Проте українські весілля 30 років тому були зовсім не схожі на сучасні. Що ж змінилося?

Перед 30 річницею Дня Незалежності пропонуємо прослідкувати, що залишилось від весільних традицій, яких ревно дотримувались наречені ще у 1990-х, а що пішло у далеке минуле. Від застіль на сотні людей, пишних зачісок і веселих конкурсів до весільних відео зі спецефектами та білих голубів і аж до сучасних святкувань з виїзними церемоніями та весільними обітницями наречених.

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1990-ті роки

У ті буремні часи, на зламі двох епох, весільні обряди та стилі тягнулись ще з попереднього десятиліття. Їхній відгомін легко помітити й зараз: якщо зробити ревізію у шафах, там точно знайдуться ті самі сервізи, вази та годинники, які масово дарували гості на весілля нареченим.

Весілля у місті Лозові, 1995 рік / Фото lozova.city

Як і раніше, батьки благословляли молодих на щасливе життя та зустрічали їх з короваєм і сіллю. До речі, від короваю наречені мали відкусити по шматку – у кого більший, той і буде головою родини. Те ж значення мала й традиція ставати на рушник. Ці обряди залишились досі.

Молоді стають на рушник, 1999 рік / Фото thegard.city

Весільний коровай у селі Крутьки, 1998 рік / Фото livingcultures

Біля будинку обов’язково влаштовували веселий викуп нареченої. Пізніше молоді мали проїхатись на прикрашеній стрічками та ляльками вітчизняній "дев’ятці", на виході з РАЦСу їх рясно осипали монетками чи рисом, а на застіллі повсякчас було чути гучне "Гірко!".

Наречені після викупу у селі Семенівка, 1997 рік / Скриншот з відео на ютуб каналі Анатолія Махно

У селах збереглися й ще давніші традиції: до прикладу, переодягання батьків наречених на другий день, яких потім возили на тачці, або омивання ніг тещі.

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Весілля робили найчастіше вдома, а прикрашали приміщення різнокольоровими кульками та стрічками. Якщо сьогодні декор – це вагома частина весільних витрат, то у 90-х нареченим було не до флористики чи якогось конкретного стилю свята.

Так виглядав всередині весільний шалаш, встановлений у дворі. Село Мрин, 2000 рік / Фото livingcultures

На противагу міському весіллю з найближчими людьми, було сільське, куди запрошували і родичів, і сусідів, і всіх знайомих. На таку подію могло зібратись 100 – 150 гостей або й більше. Святкували весілля 2 – 3 дні у супроводі запрошених музикантів і тамади.

Наречені розрізають весільний торт, 1998 рік / Фото ridneslovo

Сукні були як у принцес

Звісно ж, весілля 1990-х років на фото легко впізнати за пишними сукнями наречених з атласу, сатину чи інших глянцевих тканин, які важко назвати мінімалістичними. У моді в ті роки були великі об’ємні рукави-ліхтарики, спідниці на кільцях, відкриті плечі та приталений силует. Зверху їх густо розшивали намистинами, що виглядало по-королівськи!

Дружки допомагають нареченій одягатись. Село Крутьки, 1998 рік / Фото livingcultures

Розкішності образу надавали важкі прикраси, витончені "гілочки", до яких кріпили фату, та білі рукавички. А що вже й казати про приголомшливі пишні зачіски та гривку з начісуванням – те, що було популярне в повсякденному житті, не оминуло й весільну моду.

Фата кріпилась до гілочки з квітами та намистинами. Село Петропавлівка, 1995 рік / Фото petropavlivka.city

При цьому весільні сукні часто брали в оренду. Усе просто: витрачати великі кошти на дороге вбрання, яке одягнеш лише раз, було просто зайвою тратою коштів.

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Початок 2000-х років

Із новим тисячоліттям прийшли й нові тенденції. У фотографів і відеографів того часу з’явились нові можливості та творчі задуми. Тож після весілля наречені отримували відео з різноманітними ефектами, переходами та креативні світлини, на яких молоді вже не просто стояли у РАЦСі чи сиділи за столом, як наприкінці XX століття.

Весільні фото стали різноманітнішими, 2007 рік / Фото seat-club

Весільні фото стали різноманітнішими, 2007 рік / Фото фейсбук Танцюємо по-українськи

Вже у той час молодь намагалась осучаснити деякі давно відомі традиції. До прикладу, з викупу нареченої чи її викрадення вже на самому святкуванні почали робити цілі вистави з конкурсами, піснями і танцями.

Не обходилось і без романтичних звичаїв. До прикладу, молодята закріплювали замки на мостах зі своїми ініціалами (деякі й досі там висять), або ж випускали в небо білих голубів, які символізували сімейний добробут.

У випадку з птахами закоханих навіть не бентежило, що ті можуть зіпсувати вбрання гостей, пролітаючи над публікою. Пізніше ці неприємні інциденти у додатку до етичних міркувань змусили наречених все ж відмовитись від залучення до церемонії голубів.

У той час було модно випускати в небо голубів / Фото Pixabay

Ще у 1990-х тамади на весіллях в повну силу розважали гостей тими самими конкурсами, про які соромно й згадувати, адже зараз вони звучать та й виглядають досить дико. Що ж, на початку 2000-х ці розваги нікуди не зникли і захмелілі гості радо намагались луснути кульку на колінах, перекотити апельсин в штанах чи передати пляшку, тримаючи її ногами.

Усі ці веселощі відбувались під бадьорий акомпанемент Вєрки Сердючки, без якої у ті роки не проходило жодне весілля.

Саме у 2000-х у святкових залах, поряд з кульками та стрічками, почали встановлювати плакати, намальовані від руки, а пізніше – й друковані. На них гості карикатурно зображали наречених, писали привітання, весільні жарти та навіть кумедні поради молодятам, які ну точно знадобилися б їм у сімейному життя.

У той самий час нареченим хотілось хоч якось відійти від обридлих стін РАЦСу. Тож у містах почали робити перші в Україні виїзні церемонії. Цей тренд прийшов до нас із голлівудських фільмів, де наречену до вівтаря вів батько, а шлюб закохані укладали біля розкішних арок. Така красива церемонія біля арки була й у Тіни Кароль, у 2008 році.

Одруження Тіни Кароль та Євгена Огіра у 2008 році / Фото інстаграм-сторінка tinakarol_fantina

Вбрання стають сміливішими

Сукні з громіздкими рукавами та старанно начесана зачіска нареченої поступово відходять у минуле. На зміну їм прийшли більш стримані, проте все ще пишні сукні з А-силуетом, повністю відкритими руками та обов’язково корсетом, який не завжди міг втримати пишні форми нареченої.

До прикладу, у такому стилі була весільна сукня дружини Дяді Жори – Наталії Мичковської.

Дядя Жора та його дружна на весіллі у 2001 році / Фото інстаграм Дяді Жори

Наречена у пишній сукні та з високою зачіскою. Кременчук, 2007 рік / Фото kremenchuk

Тоді ж деякі особливо сміливі дівчата експериментували та обирали вбрання рожевих, салатових, блакитних або й червоних кольорів. Ось як яскраво виглядала ведуча Катя Осадча на своєму весіллі з Олегом Поліщуком у 2002 році.

Катя Осадча у весільній сукні з червоною спідницею, 2002 рік / Фото karavan

Доповнювали образ вигадливими зачісками з тугими локонами, косами та ледь не візерунками на голові, які настільки сильно залаковували, що вся ця конструкція теоретично могла триматись і без шпильок.

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2010-ті роки і до нашого часу

Саме у 2011 році почала виходити відома розважальна програма "4 весілля", з якої стало зрозуміло, наскільки креативними та різноманітними можуть бути сучасні українські весілля. Тут і байкерське весілля, і традиційне гуцульське, і в стилі італійських мафіозі.

А за останній рік українці навіть навчились влаштовувати весілля в умовах пандемії: в рукавичках та масках і навіть онлайн.

Весілля з дотриманням усіх норм безпеки в Івано-Франківську, 2020 рік / Фото Галицький кореспондент

Проте особливо популярним у ці роки стало так зване "європейське весілля", а до нас прийшли не дуже поширені або й зовсім невідомі до цього традиції із заходу:

У 90-х ніхто й не чув про звичай кидати букет нареченої та підв’язку. Тоді квіти передавали дружці або залишали собі. Тепер же незаміжні дівчата поспішають зловити омріяний букет.

Тоді квіти передавали дружці або залишали собі. Тепер же незаміжні дівчата поспішають зловити омріяний букет. Під час вже звичних виїзних церемоній полюбилась українцям і нова зворушлива традиція: коли батько веде свою доньку до вівтаря.

Там же, біля красиво оформленої квітами арки, молоді дають одне одному шлюбні обітниці та присягаються любити, поважати одне одного та бути вірними до кінця життя. Мало кому вдається у цей момент стримати сльози щастя.

Наречені дають шлюбні обітниці / Фото інстаграм-сторінка @millanova_lviv

На заміну білим голубам у середині 2010-х стало модно ввечері, після застілля, запалювати та запускати ефектні ліхтарики.

А що сьогодні з традиціями?

У великих містах наречені все частіше відмовляються від таких обрядів як омивання ніг тещі, переодягання батьків наречених на другий день весілля чи навіть славнозвісний викуп. Сьогодні їх можна побачити хіба у сільській місцевості. А кумедні конкурси у стилі 90-х наречені та професійні ведучі весіль і зовсім намагаються оминати.

Змінились навіть святкові столи, які більше не ломляться від олів’є, холодців та ковбасних нарізок. У містах почали надавати перевагу шведським столам, а замість борщу чи голубців гості смакують вишуканими стравами з різних країн світу.

Весільні столи тепер виглядають дещо інакше / Фото інстаграм-сторінка cateringlviv

До прикладу, в західних регіонах України традиційні торти чудово поєднують із трендовим candy bar – це окремий стіл, на якому рівнями викладають різноманітні весільні солодощі.

Популярними стали й candy bar на весіллях / Фото Unsplash

І хоч у всіх регіонах України весільні традиції дуже різняться, є деякі спільні, які все ще присутні на українському весіллі через сотні років.

Парубоцька вечірка або ж дівич-вечір – цей обряд прощання з холостяцьким життям перед тим, як стати до шлюбу, який існував ще у давні часи та зберігся до наших днів. Щоправда, у форматі гучних вечірок або навіть подорожей.

– цей обряд прощання з холостяцьким життям перед тим, як стати до шлюбу, який існував ще у давні часи та зберігся до наших днів. Щоправда, у форматі гучних вечірок або навіть подорожей. Як і 30 років тому, наречені бажають отримати благословення від батьків , а ті, своєю чергою, зустрічають їх з короваєм.

, а ті, своєю чергою, зустрічають їх з короваєм. Досі можна зустріти майже на кожному весіллі й красивий обряд знімання фати та пов’язування хустки нареченій, який символізує перехід дівчини до нової родини.

Нареченій знімають фату і пов'язують хустку / Фото Федір Герасимчук

Зберігся через роки й найромантичніший момент сучасного святкування – перший весільний танець молодят. Сьогодні до цього ставляться з усією серйозністю: наймають хореографів, обирають піднесену музику чи замість класичного вальсу виконують брейк або навіть влаштовують флешмоб з гостями.

Перший весільний танець / Фото paramoloda

У сукнях – мінімалізм та етно

Із середини 2010-х років серед різноманіття весільних образів більшість наречених віддають перевагу лаконічним варіантам суконь. Гіпюр або зовсім прозорі рукави, витончено розшитий камінчиками корсет, сукні-комбінації або короткі мінімалістичні плаття – щоб відчути себе принцесою, більше не потрібно перевантажувати вбрання зайвими деталями чи рюшами.

Сучасні весільні сукні / Фотоколаж 24 каналу

Сучасні весільні сукні / Фотоколаж 24 каналу

Популярними стають й українські бренди етнічного одягу, які дають можливість нареченим обрати щось у традиційному стилі з багатою вишивкою, проте у новій інтерпретації.

Весільна сукня з вишивкою / Фото інстаграм-сторінка POLONETS

Зараз, у 20-х роках XXI століття, для закоханих немає жодних обмежень, адже у цей дивовижний час про одні традиції нам розповідають бабусі, а про інші – дізнаємось від блогерів, на яких підписані. Давні українські звичаї чудово поєднується із сучасними трендами, наречена може вийти до вівтаря хоч у костюмі динозавра, а влаштувати весілля у стилі улюбленого фільму чи будь-якої епохи дуже легко. Хто б міг подумати про таке 30 років тому? Проте завдяки такому неймовірному поєднанню чогось звичного й нового тепер кожне весілля виглядає неповторно!