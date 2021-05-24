Як виглядали б діти пар із відомих фільмів та серіалів: цікава добірка

24 травня 2021 , 04:47
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Джерело:

boredpanda

В улюблених фільмах та серіалах нам часто западають у душу закохані пари, і так хотілось би побачити продовження їх історії - весілля й діток. На жаль, у стрічках це показують далеко не завжди. Проте нові технології дають нам побачити, як могла б виглядати, до прикладу, донька Чендлера та Моніки з "Друзів".

Один з авторів журналу Bored Panda, Хідрелі Діао, продовжує дивувати читачів своїми роботами. Він поєднує відомі пари, про сімейне життя яких у фільмах нічого не відомо, та уявляє, як могли б виглядати їх діти. Після перегляду цих фото починаєш шкодувати, що коханні між цими акторами – вигадане. 

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Даймон та Єлена, "Щоденники вампіра"

Моніка та Чендлер, "Друзі"

Діана Прінс та Стів Тревор, "Диво-жінка"

Патрік і Кет "10 речей, які я в тобі ненавиджу"

Люк та Лорен, "Дівчата Гілмор"

Ромео і Джульєта "Ромео+Джульєта"

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Баффі та Спайк, "Баффі — переможниця вампірів"

Джим та Пем "Офіс"

Пітт і Шарлотта,"Найкращий стрілець"

Ділан і Бренда, "Беверлі-Гіллз, 90210"

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Джо і Бек, "Ти"

Сан і Джин, "Загублені"

Чіді та Елеонор, "У кращому світі"

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Анна та Вільям, "Ноттінг Гілл"

Мері та Тед, "Дещо про Мері"

Усі фото: Хідрелі Діао

Автор: Ірина Продан