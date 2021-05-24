Як виглядали б діти пар із відомих фільмів та серіалів: цікава добірка

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В улюблених фільмах та серіалах нам часто западають у душу закохані пари, і так хотілось би побачити продовження їх історії - весілля й діток. На жаль, у стрічках це показують далеко не завжди. Проте нові технології дають нам побачити, як могла б виглядати, до прикладу, донька Чендлера та Моніки з "Друзів".