Їх тепер не впізнати: 15 людей, які перестарались з редагуванням фото
Джерело:boredpanda
Програми для редагування фото – чудовий спосіб прибрати дрібні недоліки. Та коригуючи зовнішність на фото, головне – користуватись цими інструментами з розумом, інакше можна перетворитись на посміховисько.
За результатами опитування, 71% відсоток людей зізнались, що редагують свої селфі, перш ніж викласти їх у мережу. Та дехто настільки захоплюється покращенням свої фото, що виглядає до смішного неприродно. В реальності зустріти таку людину неможливо, а ось в спільноті на Reddit під назвою "Instagram Reality" – дуже легко!
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Оце так ніжки!
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І це одна й та ж людина
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Трохи переборщив
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