Їх тепер не впізнати: 15 людей, які перестарались з редагуванням фото

Програми для редагування фото – чудовий спосіб прибрати дрібні недоліки. Та коригуючи зовнішність на фото, головне – користуватись цими інструментами з розумом, інакше можна перетворитись на посміховисько.

За результатами опитування, 71% відсоток людей зізнались, що редагують свої селфі, перш ніж викласти їх у мережу. Та дехто настільки захоплюється покращенням свої фото, що виглядає до смішного неприродно. В реальності зустріти таку людину неможливо, а ось в спільноті на Reddit під назвою "Instagram Reality" – дуже легко!

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Фото дівчини та відео з нею

Фото Reddit tem1205

Оце так ніжки!

Фото Reddit thelittleEcho

І це одна й та ж людина

Фото Reddit ThePandaShow1990

Трохи переборщив

Фото Reddit nunuvurbiznez

"Перукар використовує дивний фільтр для очей на всіх фото клієнтів"

Фото Reddit -Vampyroteuthis-

Фотографів не попередили, що світлину треба було відредагувати

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Фото Reddit chicksdigscooters

Абсолютно нереалістичний носик

Фото Reddit JanuaryRRose

Одне запитання – для чого?

Фото Reddit benkirby1992

Фото на сторінці в інстаграмі та фото, де їх просто відмітили

Фото Reddit obladi-

Цікаво 15 жінок, які показали своє обличчя без макіяжу: декого просто не впізнати

Справжній мачо!

Фото Reddit velmazing44

Руку спеціально видовжили, щоб всі прикраси помістились?

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Окрім макіяжу, ще й додали купу фільтрів

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До теми Photoshop минулого століття: як редагували фото 100 років тому – яскраві приклади

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Коли в залі качаєш лише одну ногу

Фото Reddit _1000papercranes_