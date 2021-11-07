Забули, що замовляли: 15 випадків, коли подача страви змусила здивуватись
Джерело:Reddit
Справжньому кулінарному шедевру потрібна й унікальна подача, думають деякі кухарі у ресторанах. Та у спробах здивувати гостей, вони часом заходять занадто далеко.
У спільноті на Reddit під назвою "We Want Plates" ("Нам потрібні тарілки" – ред. Life) користувачі розповідають іншим про найбільш дивні й оригінальні подачі страв, на які їм доводилось натрапляти. У деяких випадках все особливо сумно, адже у погоні за креативністю кухарі геть забувають про те, що цю страву людям доведеться ще й якось їсти!
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Таке тільки на Геловін і замовляти
Фото Reddit Sikside
З черевика така собі тарілка для закусок
Фото Reddit adullploy
Як це взагалі можливо з'їсти?
Фото Reddit VinWing13
"М'ясна Барбі в китайському ресторані"
Фото Reddit luketherockПідібрати вино до ваших улюблених гарячих страв чи десертів простіше, ніж ви думаєте. Заходьте в інтернет-магазин SHABO, обирайте вино до смаку та експериментуйте, створюючи несподівані поєднання з вашими звичними стравами.
Двояке відчуття від такої подачі
Фото Reddit pulakbhatnagar
Виглядає дуже цікаво
Фото Reddit valicat
Сподіваймося, нею ніхто не розчісувався
Фото Reddit Ralph_Cane
Ще одна брутальна та моторошна страва
Фото Reddit EverFinch
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Хто до цього додумався?
Фото Reddit Gridoverflow
Красиво, але трохи небезпечно
Фото Reddit MrMarkAhsac
Просто смузі у лампі
Фото Reddit SharpestOfAll
Не вистачає на айфон – вистачить хоч на обід у коробці з-під айфона
Фото Reddit MakeMeTea
А це дуже елегантно
Фото Reddit IthurielKurohane
Цікаво, наскільки зручно їсти з такої "тарілки"
Фото Reddit RealWorldJunkie
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Зовсім неапетитно
Фото Reddit EZZE__________