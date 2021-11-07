Забули, що замовляли: 15 випадків, коли подача страви змусила здивуватись

Справжньому кулінарному шедевру потрібна й унікальна подача, думають деякі кухарі у ресторанах. Та у спробах здивувати гостей, вони часом заходять занадто далеко.

У спільноті на Reddit під назвою "We Want Plates" ("Нам потрібні тарілки" – ред. Life) користувачі розповідають іншим про найбільш дивні й оригінальні подачі страв, на які їм доводилось натрапляти. У деяких випадках все особливо сумно, адже у погоні за креативністю кухарі геть забувають про те, що цю страву людям доведеться ще й якось їсти!

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Таке тільки на Геловін і замовляти

Фото Reddit Sikside

З черевика така собі тарілка для закусок

Фото Reddit adullploy

Як це взагалі можливо з'їсти?

Фото Reddit VinWing13

"М'ясна Барбі в китайському ресторані"

Фото Reddit luketherock

Двояке відчуття від такої подачі

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Фото Reddit pulakbhatnagar

Виглядає дуже цікаво

Фото Reddit valicat

Сподіваймося, нею ніхто не розчісувався

Фото Reddit Ralph_Cane

Ще одна брутальна та моторошна страва

Фото Reddit EverFinch

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Хто до цього додумався?

Фото Reddit Gridoverflow

Красиво, але трохи небезпечно

Фото Reddit MrMarkAhsac

Просто смузі у лампі

Фото Reddit SharpestOfAll

Не вистачає на айфон – вистачить хоч на обід у коробці з-під айфона

Фото Reddit MakeMeTea

А це дуже елегантно

Фото Reddit IthurielKurohane

Цікаво, наскільки зручно їсти з такої "тарілки"

Фото Reddit RealWorldJunkie

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Зовсім неапетитно

Фото Reddit EZZE__________