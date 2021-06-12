Яйца динозавров и песок из Сахары: 10+ необычных коллекций, о которых вы бы и не подумали

16:07

Кто-то собирает монеты или магниты с отдыха, а для кого-то дело всей жизни - это коллекционировать упаковки от чипсов Pringles или песок с величайшей пустыни мира. Так, люди из разных уголков мира умеют удивлять, собирая вещи, которые вам даже не спали бы в голову.