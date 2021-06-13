Сюрприз от бабушки: 10+ самых необычных вещей, которые люди получали в наследство

При слове "наследство" на ум приходят имения или большие средства на банковском счете. Однако не всегда люди получают от своих предков жилье, бизнес или деньги. Как насчет столетней вафельницы или 56-летней черепахи?

Да, порой потомки получают в наследство по-настоящему удивительные вещи! Они значительно дешевле роскошных домов, однако помогают по-новому взглянуть на своих родных, которых с нами больше уже нет, и узнать о них что-то совершенно новое. Едем же в прошлое!

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"56-летняя черепаха моего дяди, которую он унаследовал от моих бабушки и дедушки."

Фото Reddit Saucy_Lemur

"Мой друг унаследовал от своего деда бивень нарвала."

Фото Reddit SmurfSlurpee

Изысканный шахматный набор и стол!

Фото Reddit redbandit87

"На это Рождество я унаследовал столетнюю чугунную вафельницу. Она до сих пор готовит потрясающие вафли."

Фото Imgur ijusthavenoidea

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"Коллекцию виниловых пластинок дедушки моего парня"

Фото Reddit Almostpetite

"Моя новая 8-миллиметровая камера Keystone, унаследованная от моего прадеда"

Фото Imgur Day47media

"Я унаследовала это ожерелье от своей мамы. Я только что узнала, что у него есть секрет – внутри маленькая остроконечная металлическая стрела".

Фото Reddit bethshurt

"Когда умер мой дед я унаследовал это. Нужно немного отремонтировать, но у моего дедушки был хороший вкус"

Фото Reddit kitkatzz

Настоящая ящик Пандоры

"Мужчина, который иммигрировал в мой штат из Восточной Европы, сделал этот сундук и взял только то, что смог в него вместить. Затем он продал его, чтобы оплатить медицинские счета. Именно тогда моя бабушка купила его, а я просто унаследовал."

Фото Reddit Nesterminator

"Я только что унаследовал этот лунный глобус от моей покойной бабушки."

Фото Reddit jb2386

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"Мы унаследовали кота"

Фото Imgur Liv4LittleSerialKillers

"Подруга унаследовала от бабушки кольцо с часами"

Фото Reddit idgafos2019

Необычная игра

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"Моя жена унаследовала этот стол от своего дедушки. Она думает, что это называется столом для кеглей... но я не могу найти информации о том, что это такое и как играть".

Фото Imgur ghollowe