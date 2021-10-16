15 человек, чей возраст угадать почти невозможно: интересные фото

16 октября 2021 , 17:16
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Источник:

Reddit

Иногда, называя возраст человека, можно ошибиться на 2-3 года, а то и на целые десятилетия. Кто-то уже подростком выглядит на все 30, а кого-то в 40 еще путают со школьниками.

Фото людей из этой подборки доказывают, что внешность может быть довольно обманчивой, а цифры иногда совсем ничего не значат. Настоящий возраст этих людей может вас сильно удивить. Попробуйте себя проверить!

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"Фото были сделаны в 1994-1995 годах. Мне здесь 12 или 13 лет"

Фото Reddit TragicBat

"Если бы вы сказали мне, что ему 16 или 40, я бы поверил в любой вариант"

Фото Reddit 1inchWonder

"Мне здесь было 11 лет. Похоже, я собираюсь покормить своих сельскохозяйственных животных и вышить что-то крестиком на своем кресле-качалке"

Фото Reddit GhostFacedBat

"Многие считают меня ребенком. На самом деле мне 34"

Фото Reddit cassis-oolong

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"На этом гламурном фото с 90-х мне 4, а выгляжу так, будто мне 40"

Фото Reddit supafly74

"Мне 31 и у меня 4 детей. Люди всегда спрашивают, эти дети – мои братья и сестры?"

Фото Reddit lavrton

"На первом фото – мне 15, на втором – почти 40"

Фото Reddit AlaskanNic

"Мне исполняется 19. Некоторые люди, которые думают, что мне уже около 30"

Фото Reddit razali1105

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"Мой отец, когда ему было 16, в конце 1970-х"

Фото Reddit Constant-Ad4761

"Мое рабочее удостоверение. Мне 40"

Фото Reddit InigoMontoya123456

"Мне здесь 13 лет"

Фото Reddit iodismoptimism

"Я в 14 лет выгляжу как симпатичная юная леди. Однако я парень"

Фото Reddit thehappiestcabbage

"Мне здесь 30"

Фото Reddit grassmanmattgaming

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"Я в 10 лет выгляжу как 40-летний депрессивный мужчина"

Фото Reddit XD-NAV3

"Мне 18 и 33 года. На обоих фото я без макияжа"

Фото Reddit glitterlikesound

Автор: Ірина Продан