15 человек, получившие не тот результат, которого ожидали: смешные "до – после"
Источник:Reddit
Кто-то приходит к парикмахеру за крутой покраской, а получает бледную копию непонятного цвета, другой – вместо сочного бургера получает сухой бутерброд. Далеко не всегда все получается так, как нам этого хочется, а желание легко превращается в горькое разочарование.
Перед вами 15 случаев, когда судьба подбросила людям то, на что они совсем не рассчитывали. Главное – уметь над этим хорошенько посмеяться!
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"Что я заказал и получил"
Фото Reddit apro1990
"Вчера сыну исполнился год. Слева – какой должна быть фигурка на его торте"
Фото Reddit Drewlyn
"В 8 лет я очень любил покемонов. Попросил маму сшить копию Элекида, и вот что она сделала"
Фото Reddit Toxic_Don
"Надо было смотреть на размеры, прежде чем заказывать"
Фото Reddit cyprus_onlyfans
"Слева – оригинал, справа – то, что мне сделали"
Фото Reddit goodnaturedheathen
"Рад, что мы за это заплатили только 72 евро"
Фото Reddit iLikeMakonnenДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь
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Номер выглядит немного меньше, чем на фото
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"Вот почему оно стоит 99 центов"
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