15 самых крутых вещей, которые люди находили на барахолках: их трудно обойти стороной

Найти на местной барахолке или секонд-хенде что-то ценное – невероятная удача. Некоторые люди становятся настоящими охотниками за сокровищами, ища эксклюзивные вещи среди хлама. И им это удается!

Люди из этой подборки решили поделиться своими удивительными находками: тапочки в форме акулы, светильник-осьминог или элегантное кресло для кота. После этой подборки вы будете внимательнее присматриваться к вещам на барахолках.

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"Это лучшая вещь, которую я когда-либо находила на секонд-хенде"

Фото Facebook Jenna Arcidiacono

"Я просто не смогла пройти мимо"

Фото Facebook Tess Sayers

Старый светильник необычной формы

"Я электрик, и я постоянно забираю старые светильники, пока их не выбросили, у меня в подвале целая коллекция. Сегодня я нашла свою самую ценную находку"

Фото Facebook Jess Connolly MacLeod

"Я нашла свое свадебное платье всего за 7 долларов!"

"Я даже не планировала большой свадьбы, но не могла оставить в магазине эту красоту эдвардианской эпохи"

Фото Facebook Jane Vargas

"Я знала, что должен его купить. Мой кот дома также знал, что нужно делать"

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO

Фото Facebook Michael James

"Купила эту изысканную женскую сумочку на аукционе"

Фото Facebook Liz Holt

"Я нашел этот персиковый чайник в местном антикварном магазине. Это самый милый чайник, который я когда-либо видел"

Фото Facebook Jonique Perzentka

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Миниатюрная палатка для собачки

Фото Facebook Kayla Smith

Котикам очень понравилась эта корзина

Фото Facebook Erin P Jadin Christie

Еще одна "улиточная" находка – милый светильник

Фото Facebook Jenny Kovach

"Мне так понравилась эта лампа, что я повесил ее в ванной комнате"

Фото Facebook Sylvia Colbert

Действительно королевское кресло

Фото Facebook Crystal Scott

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Элегантный кофейный столик, который прекрасно вписался в интерьер

Фото Facebook Diddle Knabb

Стульчики, вручную расписанные в Индии

Фото Facebook Ted Hayes

Компактный шкаф для каталога карт

Фото Facebook Dana Denise