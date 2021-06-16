Период проб и ошибок: 15 самых нелепых фото с подростковых лет

В подростковые годы так и хочется искать себя, протестовать и самовыражаться, в основном через прически и одежду. Так хотелось быть уникальными! И многим это действительно удавалось – стоит лишь взглянуть на фото тех лет.
В сообществе на Reddit под названием "Blunder Years" пользователи публикуют смешные фото со своих подростковых лет. Они доказывают, что в попытках найти свой собственный стиль люди порой выглядят довольно забавно и вовсе бессмысленно. Но как приятно вспоминать те беззаботные времена, не так ли?
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Фото SpacePenguin69
"Как-то я забыла о том периоде, когда каждый день рисовала очки и смайлик на лице"
Фото svolio
"Мне 8 или 9, и я в костюме Марии-Антуанетты. Я парень"
Фото молодой и обреченный123
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Фото FlatInfo
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"Я делал фото на паспорт, мне сказали "открыть глаза и улыбнуться шире"..."
Фото TheDirtySherpa
"Дочь моих друзей нашла меня в выпускном альбоме. И они смеялись, и смеялись ..."
Фото dumbbelle
"В 2009 я слишком серьезно относился к танцам"
Фото mackzegreat
"Моя мама называет это фото семейной реликвией. 16 лет назад, мне и моему парню по 13"
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