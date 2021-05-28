Не повторяйте: 15 случаев, когда стрижки дома закончились плохо – фото

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Кажется, что просто подрезать волосы - это легкое дело, несколько движений ножницами, и все готово. Однако не все так просто. Некоторые люди жалеют о том, что устроили в доме домашнюю парикмахерскую, ведь результат их совсем не порадовал.