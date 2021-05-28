Не повторяйте: 15 случаев, когда стрижки дома закончились плохо – фото

Кажется, что просто подрезать волосы - это легкое дело, несколько движений ножницами, и все готово. Однако не все так просто. Некоторые люди жалеют о том, что устроили в доме домашнюю парикмахерскую, ведь результат их совсем не порадовал.
Во время карантина многим людям пришлось ждать открытия парикмахерских, чтобы просто привести свою прическу в порядок. Кому-то не хватило терпения – и они вооружились ножницами самостоятельно. Забавные результаты своих неудачных попыток мужчины выложили в сеть, порадовав других пользователей.
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Вот что бывает, когда стрижёшься сам
фото SWNS
Захотел оригинальную прическу
фото SWNS
Папа взял в руки машинку для стрижки
Фото Reddit KThingy
Когда немного дернулась рука
Фото Инстаграм wilson1the1ball
Почти как в парикмахерской!
Фото SWNS
Эта прическа не очень ему подходит
Фото SWNS
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Немного недоработали
Фото Reddit leahangle
А некоторые специально так стригутся в парикмахерской
Фото SWNS
Мальчик был такой уставший, что заснул на половине стрижки
Теперь он ходит с такой прической.
Фото Инстаграм cheftomkerridge
Когда девушка не профессиональный парикмахер
Фото Twitter DanielRundle
Просто хотела поравнять кончики, но что-то пошло не так
Фото Twitter GStancevВеселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO
Будто фото из 80-х
Фото SWNS
Очевидно, он старался
Фото Twitter Dubravkx
Почти плавный переход
Фото Twitter leeroy_acko1
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А этот парень просто решил немного развлечься
Фото Reddit bymyhandsorwithfire