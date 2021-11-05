15 тату "с историей", которые никого не оставляют равнодушными: интересные фото

Иногда татуировки – это не просто красивые картинки. Они могут содержать в себе столько смысла и скрытых историй, что даже яростные противники татуировок не смогут спорить.

Обычное тату в виде луны, милого животного и даже непонятной закорючки может рассказывать целую историю любви, болезненной потери или любви к родным. Стоит только спросить владельца, что значит загадочный символ, – и сдержать слезы уже невозможно!

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"Посвящена моей бабушке... Она была моим лучшим другом"

Фото imgur RealTomorrow

"Тату в память о моем сыне"

Фото Reddit zoe5308

"Мое первое тату. Солнце – лицо моей жены"

Фото Reddit daniel7334

"Это инициалы моей мамы шрифтом Брайля. Она умерла, когда мне было тринадцать"

Фото imgur

"Мое первое тату. Я думаю, что пес одобряет"

Фото твиттер dogfather

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"У моего бывшего было такое же тату, как и у меня. Поэтому я нашла способ скрыть его"

Фото Reddit hotcheeto15

"Белый Кролик в честь рождения моей дочери Алисы"

Фото imgur heyh0letsg0

"Одинаковые татуировки с моими братьями и сестрами"

"Независимо от обстоятельств, мы есть друг у друга на всю жизнь"

Фото твиттер TheBlackLayers

"Я – ирландец, моя жена – россиянка. Отсюда и татуировка моего сына"

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Фото Reddit GTATurbo

"Моя мама борется с раком, она захотела сделать такие татуировки"

Фото imgur metalshiflet

Какой милый котик!

Фото imgur yesBillaturd

"Сделал эту татуировку, ведь мы с женой собираемся разъехаться на некоторое время. У нее есть такая же"

Фото Reddit goom999

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"Папу в память о моей маме. Она умерла 2 недели назад, неожиданно, всего в 46 лет"

Фото imgur OneUpper87

"Не все поймут значение этого тату"

"Это контур полуприцепа с орлом. Мой отец был дальнобойщиком с 18 лет, и он очень любил орлов".

Фото Reddit iamyourfather-maybe

"Мой муж – солнце, я – луна"

Фото фейсбук Lisa Marienhoff