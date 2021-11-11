5 нескучных книг об искусстве для тех, кто хочет быть в тренде

Одни произведения и их создатели вспыхивают и быстро забываются, другие же – остаются в культурном поле на долгие десятилетия. Именно о таких, вечных вещах всегда интересно узнавать больше, погружаясь все глубже в прошлое, в истории о художниках и процессах.

Книги в этом обзоре помогут любознательному читателю узнать больше о традиции, искусстве, художниках и писателях. Авторы в формате артбука, биографического или вычурного художественного произведения описывают все то, что было и остается брендом во все времена – и делают это очень интересно!

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Ярина Винницкая. Ковчег "Украина".

Издательство: Ковчег, 2021

Без сомнения, это именно то, что должно стать визитной карточкой Украины, официальным государственным символом, и тем, что следует выучить наизусть, держа в каждом доме. На самом деле, этот артбук, изданный при содействии Украинского культурного фонда и реализованный культурной платформой Ковчег "Украина" – это все культурное наследие Украины под одной обложкой.

Ярина Винницкая. Ковчег "Украина".

Артефакты традиционной культуры, шедевры профессионального искусства, символы и архетипы, исторические фигуры и выдающиеся культурные деятели – все то, что заслуживает статуса "бренд Украины". Это еще один шаг к обретению Украиной субъектности, обретению своего места в мире, возвращению собственного исторического наследия.

Так что ковчег "Украина" – как сундук невесты, который вместит все наше приданое: самые ценные артефакты традиционной культуры из музейных и частных коллекций.

Отрывок из книги

"Познай себя и ты узнаешь весь мир – это знаменитое выражение работает и на уровне наций, – напоминает автор проекта, львовская писательница Ярина Винницкая. – Чем больше мы исследуем собственную культуру, тем лучше понимаем, кто мы и какая наша цель. Эта книга обязательно влюбит вас в Украину. Откройте для себя неизвестную землю – Тerra Incognita посреди Европы – с древнейшей историей и уникальной культурой".

Георгий Коваленко. Александра Экстер.

Издательство: Родовид, 2021

Героиня этой книги художница Александра Экстер (1882-1949) – выдающаяся в мире авангардная художница, прожившая в Киеве более 35 лет своей жизни. В сущности, киевский символ нового искусства.

Георгий Коваленко. Александра Экстер.

Экстер смело совмещала обучение в киевских и парижских художественных школах, цветные ритмы сельских вышивок и своих авангардных масел, произведения футуристов и народных мастеров в одной выставке, костюмы для танцевальных студий, профессионального театра, кино и модной индустрии. Сейчас мы бы называли ее не просто современной художницей, а куратором, продюсером, дизайнером, педагогом – универсальной художницей, тогда она была авангардистом.

В Киеве Экстер открыла Мастерскую живописи, где учились и общались между собой Вадим Меллер, Анатолий Петрицкий, Александр Тишлер, Александр Хвостенко-Хвостов, Исаак Рабинович, Климент Редько и другие. Александра Экстер и ее Студия оказали мощное влияние на творческую жизнь города.

Отрывок из книги

"Много путешествовала, долгое время жила в Париже и Москве, в Риме и Петербурге, – пишет автор книги, многолетний исследователь Экстер, а также – киевлянин Георгий Коваленко. – Однако всегда возвращалась в Киев: здесь были ее дом, ее мастерская, ее знаменитая студия. И когда ей придется расстаться с Киевом навсегда, свой парижский дом она обустроит точно так же, как киевский. В нем будет много ярких украинских ковров, вышивок, украинской керамики, украинских икон".

Майлз Дж. Юнгер. Пикассо: живопись, шокировавшая мир.

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Издательство: Фабула, 2020

Эта увлекательная книга – попытка заглянуть за кулисы официальной биографии всемирно известного художника, классика кубизма, непокоренного романтика и мятежника в искусстве – в надежде понять, как именно он стал "тем самым Пикассо". И это автору полностью удалось!

Майлз Дж. Юнгер. Пикассо: живопись, шокировавшая мир.

Богемный Париж начала ХХ века, легендарные имена, факты и события, из которых складывался миф о столице мира, какой она была для многих юных художников, приехавших сюда в поисках свободы. Нищета и жажда всего нового – вот что объединяло их, и к такой жизни, как свидетельствует герой повествования, нужно было иметь талант.

"Человеку нужно иметь способности для того, чтобы позволить себе роскошь, – говорил Пикассо писателю Жану Кокто, – и иметь возможность презирать ее". Как он научился сочетать в себе эти два качества, герой книги начинает, по сюжету, в 1945 году, когда все художественные революции давно прошли.

Отрывок из книги

"Те времена, когда Монмартр, и в частности "Бато-Лавуар", был центром всего важнейшего в искусстве, остались далеко позади, и сейчас здесь царили тишина и затхлое дыхание старой гробницы. Блуждая по путаным коридорам, они наощупь продвигались вперед, а Пикассо пытался как-то исправить тяжелое впечатление, рассказывая истории о давно прошедших днях".

Олесь Ильченко. Порт Житана.

Издательство: Meridian Czernowitz, 2020

По сюжету этого романа, сочетающего в себе жанровые черты детектива и экзотической ориентальной прозы, столичный искусствовед, собирающий коллекцию картин для известного киевского олигарха, берется расследовать загадку парижского художника.

Олесь Ильченко. Порт Житана.

Отрывок из книги

"Предложение Алика, конечно, заинтересовало Сергея. Такая работа хорошо оплачивалась, а после двух лет ползучего продолжавшегося до сих пор мирового кризиса Сергей понял, что следует искать такой труд, который приносил бы не только утешение, удовольствие, а также и твердую валюту Желательно наличными. – Понятно, – кивнул Сергей. – Но в чем подвох предложения? Я ведь тебя знаю. – Зарплата, дружище, будет хорошая... И еще нюанс: кроме картин давно признанных мастеров Бергу нужны и работы тех живописцев, которые смогут впоследствии стать blue chips – лидерами в аукционных торгах".

Стоит ли говорить, что этот художник-авангардист – из украинских эмигрантов межвоенного периода, снискавший себе славу в тогдашней культурной столице мира Париже, напоминавшей печальный триумф Модильяни. Путешествуя по миру, он поселяется в гостинице на берегу Женевского озера, откуда и начинается его путь к славе и при этом в небытие.

На протяжении романа перед нами проходят фигуры прославленных деятелей искусств и культуры той эпохи вроде литературоведа и писателя Домонтовича, который, как известно, в свое время так же загадочно исчез из эмиграционных лагерей.

Но необычная эта книга даже не отсылками к мировой историей искусства, в которой забытый миром художник со временем дарит этому миру собственную славу, а тем, как это вписывается в наше настоящее. На самом деле это замечательное сочетание орнаментальной прозы в стиле того же Домонтовича (которого тут же упоминают в ресторанчике на берегу Женевского озера) с детективной историей, которая тянется еще с начала прошлого века.

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Любко Дереш. Там, где ветер.

Издательство: Издательство Анетты Антоненко

По сюжету этого долгожданного романа, бывший литературный вундеркинд Макс Тарнавский одиноко проживает в Киеве на съемной квартире, перебивается переводами и текстами для рекламных сайтов, каждый вечер пытается писать новый роман, и однажды выбирается на встречу со своей фанаткой.

Любко Дереш. Там, где ветер.

Его последняя книга была разгромлена критиками, из литературного кумира он превратился чуть ли не в посмешище, разразившийся скандал с его не очень патриотическим отношением к Майдану и войне на Востоке, поэтому ныне бывшая надежда украинской прозы чувствует себя изгнанником из высшего мира интервью, презентаций, поездок в Европу.

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"Утешало в этой ситуации только одно – все те молодые люди, которые действительно читали Тарнавского, были лет на пятнадцать моложе обывателей фейсбука и уже давно съехали в инстаграм, телеграмм и тик-ток, оставив "мордокнижку" для заполитизированных пенсионеров и тех мамонтов, которые чудом выжили после Ледникового периода. Аудитории, которая вращалась в инстаграме – всем тем, кому было "шестнадцать и больше...", похоже, было глубоко по барабану, о чем там высказывался Тарнавский в своем интервью на тему Майдана".

Как бы то ни было, но наш герой хватается за предложение фанатки по имени Алиса ехать с ее панк-группой по культурным центрам Украины включая Мариуполь, описывая весь бедлам, который случится по дороге.

Поскольку возможность творить в пути становится для этого самого Макса Тарнавского "единственным способом сохранить и возродить собственную личность, выстоять в противостоянии с собственными затаенными слабостями, переосмыслить свою роль в обществе, проходящем через войну". Да еще и надеждой на обновление, если учесть поездку Тарнавского с Алисой по завершению тура к ее бабушке, проживающей в селе на освобожденных от оккупации территориях.