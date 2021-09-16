Как аромат черного перца попадает в вино: о нюансах рассказывает сомелье

Ну кто же из вас не нюхал черный перец, даже не чихал от него? Это – одна из самых распространенных специй в мире, его аромат знают все. Но не все знают, что зерно перца растет в кистях на кустах, которые, кстати, очень похожи на виноградную лозу.

Его собирают зеленым, затем подсушивают, он становится землисто-черного цвета и приобретает характерный острый аромат, который чувствуется лучше, если его перемолоть. Как же этот знакомый всем запах может оказаться в вине?

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Откуда в вине запах черного перца

Этот аромат перцу придает природное химическое вещество – пиперин. Что интересно, это вещество даже относится к группе алкалоидов, и вполне нормально, что именного его и искали ученые, изучавшие ароматику вин.

Но научные исследования впоследствии доказали, что за аромат перца в винах отвечает совсем другое вещество – ротундон.

Ротундон – это органическая молекула, которая также содержится в черном перце, но в значительно меньшей концентрации, чем пиперин. И именно она также встречается в некоторых винах, в первую очередь – в Ширазе и Сира, именно там ее впервые и обнаружили ученые.

За аромат перца в вине отвечает особое химическое соединение / Изображение Сомелье в зеленых штанах

В каких винах можно почувствовать аромат черного перца

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В общем, ноты черного перца встречаются в нескольких разновидностях красных вин, кроме уже упомянутого выше Шираза (например, из австралийской долины Баросса) и Сира (например, из Северной Роны). Почувствовать их можно также в классических Кьянти из сорта Санджовезе, и даже в некоторых розовых винах из Прованса, сделанных из сортов Сира, Гренаш и Сенсо.

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Ну что же, немного перчика нам всем не помешает!