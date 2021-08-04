Художник раскрасил десятки старых черно-белых фото: впечатляющий результат

Черно-белые фото из прошлого века завораживают и дают возможность хоть на мгновение окунуться в прошлое. Французский художник решил вдохнуть в эти фото немного больше жизни и раскрасить их яркими цветами. Что из этого получилось, смотрите в материале.

5 лет назад профессиональный фоторетушер из Парижа Себастьян де Оливейра впервые раскрасил несколько старых фото. Так он объединил три свои страсти – любовь к истории, живописи и фоторетуши, и с тех пор обычное хобби превратилось в важную часть его жизни.

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Себастьян тратит много времени на поиски хорошего черно-белого фото, которое бы рассказывало свою историю.

Если раньше он раскрашивал преимущественно фотографии с Первой и Второй мировых войн, то сейчас художник сосредоточился на бытовых сценах, фото повседневной жизни и портретах актеров золотого века Голливуда (с конца 20-х до конца 40-х годов прошлого века – ред.)

Актрисы, загорающие во время Каннского кинофестиваля, 1955 год / Фото инстаграм Себастьяна де Оливейра

Одри Хепберн, 1956 год / Фото инстаграм Себастьяна де Оливейра

Рита Хейворт, который ест на пляже, 1947 год / Фото инстаграм Себастьяна де Оливейра

Мэрилин Монро отдыхает на съемочной площадке, Ева Арнольд, 1960 год / Фото инстаграм Себастьяна де Оливейра

После раскрашивания черно-белые фото становятся более реалистичными и живыми. Хотя Себастьян и имеет в своей коллекции множество настоящих цветных фотографий того времени, однако признается, что в своих работах ему нравится давать ситуаций собственные интерпретации:

Мои колоризации – это больше вымышленная реальность. Я не хочу сделать эти фото такими совершенными, как будто их сняли на современную камеру. Я делаю насыщенные цвета, больше в стиле импрессионизма, чем реализма,

– объясняет художник

Возвращение американского солдата домой после Первой мировой войны в 1919 году / Фото инстаграм Себастьяна де Оливейра

Цирковые артистки в Сарасоте, штат Флорида, Нина Лин, 1949 Год / Фото инстаграм Себастьяна де Оливейра

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Чикаго, 1941 год / Фото инстаграм Себастьяна де Оливейра

Техас, 1939 год / Фото инстаграм Себастьяна де Оливейра

Вдоль Калифорнийского шоссе, 1937 год, Доротея Ланж / Фото инстаграм Себастьяна де Оливейра

Любимая эпоха

Художник признается, что его настоящая страсть – 40-е - 50-е годы прошлого века в США: "Улицы с закругленными автомобилями и людьми в костюмах, это всегда так кинематографично! Мне нравится эта эпоха за отсутствие пластика, красоту автомобилей и одежды".

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Дождливый день в Питтсбурге, Джон Вашон, июнь 1941 год / Фото инстаграм Себастьяна де Оливейра

Иллинойс. Семья Сенис, которая идет в кино, Джек Делано, февраль 1943 год / Фото инстаграм Себастьяна де Оливейра

Субботний день в Флоренсе, Алабама, июнь 1942 года, Артур Ротштейн / Фото инстаграм Себастьяна де Оливейра

Бар в Центральном парке в Нью-Йорке, Марджори Коллинз, 1942 год / Фото инстаграм Себастьяна де Оливейра

В то же время Себастьян никогда не мог ужиться с фото начала 1900-х годов: "Ты никогда не знаешь, как раскрасить одежду людей того времени!"

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Что известно о художнике

Изучал иллюстрацию и фотографию в школе изобразительного искусства в Орлеане

7 лет работал иллюстратором для архитекторов в Милане

17 лет назад переехал в Париж и стал фоторетушером в индустрии моды

Работал над книгой от Vuitton "Extraordinary Voyages", где было напечатано 20 иллюстраций, которые он раскрашивал

Еще больше фото Себастьяна де Оливейры.

Счастливая пара, 1948 год / Фото инстаграм Себастьяна де Оливейра

Семья в 1940 году / Фото инстаграм Себастьяна де Оливейра

Девушка и машина, 1942 год / Фото инстаграм Себастьяна де Оливейра

Побережье Англии в 1941 году / Фото инстаграм Себастьяна де Оливейра

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Ожидая автобус, 1943 год / Фото инстаграм Себастьяна де Оливейра

Бергман, Хамфри Богарт и Майкл Кертис на съемках "Касабланки" в 1939 году.

Семейный пикник, штат Луизиана, Мэрион Пост Уолкотт, 4 июля 1940 года / Фото инстаграм Себастьяна де Оливейра