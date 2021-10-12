Их теперь не узнать: 15 человек, которые перестарались с редактированием фото
Источник:boredpanda
Программы для редактирования фото – отличный способ убрать мелкие недостатки. Но корректируя внешность на фото, главное – пользоваться этими инструментами с умом, иначе можно превратиться в посмешище.
По результатам опроса, 71% процент людей признались, что редактируют свои селфи, прежде чем выложить их в сеть. Но некоторые настолько увлекается улучшением своих фото, что выглядят до смешного неестественно. В реальности встретить такого человека невозможно, а вот в сообществе на Reddit под названием "Instagram Reality" – очень легко!
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Фото девушки и видео с ней
Фото Reddit tem1205
Вот это ножки!
Фото Reddit thelittleEcho
И это один и тот же человек
Фото Reddit ThePandaShow1990
Немного переборщил
Фото Reddit nunuvurbiznez
"Парикмахер использует странный фильтр для глаз на всех фото клиентов"
Фото Reddit -Vampyroteuthis-Что может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, которое искрится в бокале – и невероятный праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO
Фотографов не предупредили, что снимок надо было отредактировать
Фото Reddit chicksdigscooters
Абсолютно нереалистичный носик
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Фото Reddit benkirby1992
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