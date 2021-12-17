Почему сухое вино так называется: простое объяснение

Даже человек, совсем не разбирающийся в винах, стоя у прилавка, может четко сказать: вина бывают белые, красные и розовые, а еще – сладкие, полусладкие, полусухие и сухие. И если название сладкого вина – совершенно очевидное, то вот термин "сухое вино" не следует толковать буквально.

Одни считают, что вино так называют из-за ощущения сухости во рту после дегустации, другие же просто шутят – мол, как вино может быть сухим, если оно жидкое? На самом же деле весь секрет – в сахаре, присутствующем (или отсутствующем) в вине. Разберемся с этим поподробнее.

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Что на самом деле означает термин "сухое вино"

Виноград – одна из самых сладких плодово-ягодных культур. Он сам по себе всегда содержит натуральный сахар, количество которого может достигать 20%. А уже в процессе брожения виноградного сока этот сахар под действием дрожжей превращается в алкоголь. Если процесс остановить, то в вине будет определенный уровень остаточного сахара – так в большинстве случаев виноделы получают сладкие и полусладкие вина. А вот если дрожжам не мешать, они полностью, "насухо", превратят сахар в алкоголь. В результате по завершении брожения получается несладкое – "сухое" – вино.

То есть все просто: в сухом вине – минимальное содержание сахара. По украинским стандартам, сухим называется вино, в котором сахара не более 3 граммов на литр. Если сахара больше – это уже полусладкое или сладкое вино.

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Чувство сухости может оставлять и сладкое вино / Фото Pexels

Почему сухое вино иногда кажется сладковатым на вкус

Хотя в сухом вине сахара немного, иногда вам может показаться, что оно ощущается как сладковатое. И дело здесь в ароматике, влияющей на восприятие вкуса.

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На ощущение сладости вина влияет не только количество остаточного сахара, но и уровень кислотности, сорт винограда и даже выдержка. К примеру, вино из дубовых бочек также может казаться сладким, и не в последнюю очередь – из-за ароматов ванили или кокоса, которые оно приобретает именно при взаимодействии с бочкой. Также выдержка в дубе снижает кислотность вина, что может повлиять на восприятие вкуса.