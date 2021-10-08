Подборка разных предметов, о которых забыли на дни, недели или месяцы: 15 ярких примеров

Задумывались ли вы о том, как будет выглядеть хлеб, о котором забыли почти на месяц? Не слишком привлекательно, согласитесь. И не только продукты могут измениться до неузнаваемости, если человек случайно или специально оставляет их надолго без присмотра.

К примеру, попробуйте представить вид соленых огурцов в банке, которые долгое время пролежали на солнце – такого вы точно не видели. Вот несколько фото, на которых некоторые вещи настолько изменились, что не всегда понятно, о каком именно предмете люди забыли.

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"Что произойдет, если вы оставите яблоко и банан на 6 месяцев"

Фото Reddit RedCatBro

Огурцы, которые неизвестно сколько пролежали на солнце в банке. Они просто отбеленные!

Фото Reddit dustybitch

"Я оставил ролл на своем столе на 4 дня. Ростки бобов в нем проросли"

Фото Reddit indorock

"Нет, это не сахарная вата. Жена забыла хлеб в хлебнице на три недели"

Фото Reddit YellowOnline

"Акварели моего сына остались на солнце. Они скрутились в круглые шарики"

Фото Reddit studteaing

"Я пришел в офис впервые с марта 2020 года и нашел киви, которое оставил тогда на своем столе"

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Фото Reddit theskinwearein

"Дерево, растущее на крыше заброшенного дома"

Фото Reddit afrika1308

Заброшенная железная дорога

Фото Reddit Mammoth_Aide1610

Белые страницы были прикрыты обложкой 3 месяца, а желтые – оставались открытыми

Фото Reddit poachedegggirl

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"Пчеловод забыл положить рамку в коробку, и вот что с ней произошло за неделю"

Фото Reddit jelly_bean_gangbang

Тележка с магазина, которую забыли у порта

Фото Reddit prone2wand3r

"Мы просто забыли цепь на дереве"

Фото Reddit the_son_of_misery

"Заброшенный дом в Балтиморе"

Фото Reddit bingbong1010

"Этот мешок картошки я оставил в подвале около 4 месяцев назад и забыл об этом"

Фото Reddit peepeesucker69420

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"Контейнер с соленой водой, который я оставил на своей полке на месяц"

Фото Reddit GPKeikei