Будничные привычки близких людей, которые ужасно раздражают: 15 фото

10:06

Каким бы идеальным не казался ваш партнер, или как сильно бы вы не любили свою маму, у каждого найдется привычка, которая просто выводит из себя других людей. Вас может раздражать, как человек нарезает лимоны, оставляет использованные чайные пакетики или держит пульт в целлофане - и это нормально.