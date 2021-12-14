"Роковая" встреча: почему вино следует прятать от солнца

Только что откупоренное вино обладает волшебным вкусом и ароматом. Но их можно легко испортить, если оставить бутылку на солнце. Кто-то любит цветочные нотки, кому-то нравятся фруктовые, но кто будет в восторге от аромата вареной капусты, мокрого картона или... псины?

Чтобы избежать обидных сюрпризов, нужно вино "защищать". О правилах его защиты читайте далее.

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Как уберечь вино от неприятных ароматов

Имейте в виду: "солнечный удар" вино получает быстрее, чем человек. Прямые ультрафиолетовые лучи активизируют в вине природный рибофлавин (витамин В2) и пантотеновую кислоту (витамин В5). Они вступают в реакцию с природными аминокислотами – в результате образуются серосодержащие соединения, о чем сразу дает знать неприятный аромат.



Солнечные лучи портят вино / Фото Unsplash

Как быстро портится вино на солнце

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Здесь все зависит от бутылки. Вину в прозрачной таре, чтобы испортиться, хватит трех часов. В зеленой бутылке оно продержится чуть дольше – до 18 часов. Полную защиту от солнца обеспечивает лишь янтарное стекло. Поэтому если вам нравится любоваться цветом вина сквозь прозрачное стекло, помните о тщательной защите напитка от солнечного света. В прозрачных бутылках вино лучше подавать во время вечерних посиделок, ведь искусственное освещение не дает ультрафиолетовых лучей.



Учитывайте цвет бутылки / Фото Unsplash

Обратите внимание на размещение вина в магазине: его нужно беречь от солнечных лучей.

Итак:

Никогда не держите вино на освещенном солнцем месте.

Освещение в помещениях, где хранится вино в прозрачных бутылках, должно быть светодиодным.

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С помощью этих простых правил вы сохраните первоначальное богатство вкуса и аромата вина и избежите неловких ситуаций во время дегустации.