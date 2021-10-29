Сын узнал, что старая одежда матери стоит целое состояние: ей уже 400 лет

Коллекция умершей художницы, которую она собирала годами, оказалась настоящим антиквариатом, отдельными вещами из которой – почти пол тысячелетия. Ее сын и не догадывался о настоящей ценности кучи старой одежды.

Мужчина, имя которого не раскрывается, был ошеломлен, узнав, что коллекция покойной матери может стоить десятки тысяч долларов. Специалисты уверяют, что это уникальные вещи, изготовленные еще во времена династии Цин – последней императорской династии, правившей Китаем в 1644-1912 годах.

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Женщина увлекалась антиквариатом

Сын художницы рассказал, что в 80-е годы его мать с отцом жили в Гонконге. Именно там она открыла для себя мир китайского антиквариата и погрузилась в него с головой, тратя на него кучу средств.

Она восхищалась качеством и деталями старинного китайского текстиля. Она многое узнала о значении тех символов, которые украшали одежду. Мать постоянно приносила домой антиквариат,

– вспоминает мужчина

Коллекционерство превратилось для женщины в дело ее жизни: "Для нее это были не инвестиции, а страсть. Для нее не было ничего лучше, чем показывать коллекцию гостям и объяснять, что означают разные символы", – говорит сын.

Она хранила настоящие сокровища

После ее смерти дети показали одежду экспертам. Те удивили наследников: их мать была обладательницей уникальных вещей.

К примеру, длинная синяя мантия судьи с золотыми пуговицами относится к периоду Цяньлун (1735 – 1796 годы), и может стоить более 13 тысяч долларов ! Считается, что это довольно редкая вещь из-за вышитых на ней рисунков драконов, цветов и морских волн.

Судейская мантия с редкими рисунками драконов / Фото Hansons Auctioneers

В коллекции художницы есть и другие, не менее впечатляющие и дорогие вещи. Роскошная голубая мантия с изображением разъяренного четырехглого дракона с периода Гуансю (1875 – 1908 годы) оценивается не менее чем в 2700 долларов.

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Изысканная темно-синяя мантия с золотыми узорами / Фото Hansons Auctioneers

А темно-синий шелковый халат с вышитыми на нем элегантными белыми цветами оценивают поменьше – в 300-400 долларов. Все эти изысканные вещи со многими деталями, расшитые золотыми нитями, будут уже совсем скоро выставлены на аукционе.

Элегантный шелковый халат с вышитыми белыми цветами. Фото Hansons Auctioneers.

Дети художницы признаются, что решили выставить эти вещи на аукционе не ради материальной наживы: "Мы хотели бы, чтобы эти вещи принадлежали человеку, который будет ценить их красоту так же, как наша мама, и заботиться о них".

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В компании Hansons, которая и будет проводить аукцион, надеются, что необычная коллекция привлечет китайских покупателей, которые захотят вернуть все эти уникальные вещи на родину, ведь это часть крупного культурного наследия Китая.