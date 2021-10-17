Умельцы превратили старый хлам в трендовую одежду: 15 стильных примеров
Источник:24 канал
Кажется, что у некоторых людей просто талант к шитью буквально из чего угодно. Они могут не только дать вторую жизнь старой одежде, но и создать настоящий модный шедевр из занавески или даже пластиковой сумки IKEA!
Сегодня, 17 октября, отмечают праздник всех модников, которые не боятся выделяться, – День яркой одежды. Герои этой фотоподборки не побоялись проявить себя и создать красочные образы, от которых на улице трудно оторвать глаза. Поэтому стоит взять с них пример и в этот день надеть свою самую яркую вещь в гардеробе!
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"Пакет с ИКЕА превратился в ветровку"
Фото Reddit bitanica
А это жакет из шторы и одеяла
Фото Reddit lordfuschia
Старые джинсы стали значительно интереснее
Фото Reddit KKaras11
Парень сделал толстовку из старого покрывала
Фото Reddit reillyfitz
"Огненный" топ из старой кофты
Фото Reddit 15110
"На то, чтобы разрисовать костюм, у меня ушло 30 часов"
Фото Reddit IncarnamОбычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO
Платье, сшитое из остатков ткани
Фото Reddit Wokesloppygoblin
"Я купил эту сумку на рынке и украсил цикадой"
Фото Reddit dxstitch
"Вот такой заказ я отдала вчера"
Фото твиттер cgracerich
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Фото Reddit vjloco
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Да, сарафан сделан из шторки для ванной
Фото Reddit dingus_queen
Немного усовершенствованная куртка
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