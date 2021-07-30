Как использовать пространство в квартире по максимуму: 10 полезных вещей

Если даже после уборки в квартире вечный хаос, пора искать новые места для хранения вещей. Небольшой гамак на стену или специальный держатель для кепок – простые бюджетные решения могут значительно сэкономить место в помещении.

В маленькой квартире всегда остро стоит вопрос грамотного хранения вещей, чтобы и пространство не загромождали, и всегда были под рукой. Даже в самом маленьком помещении можно разумно использовать каждый сантиметр площади.

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В этом помогут недорогие, но очень полезные мелочи. Вот несколько идей.

Многоуровневая вешалка

Такой аксессуар хорошо впишется в небольшие шкафы, куда трудно поместить много одежды. Такие вешалки достаточно прочны, чтобы выдержать 5-10 вещей одновременно, поэтому для большого количества футболок или рубашек – это идеальное решение.

Функциональная вешалка для футболок или рубашек / Фото Amazon

Квадратные полки

На таких стильных полках можно хранить не только вещи, но и вазоны, книги или бакалею на кухне. А еще – конструкциями из таких полок можно зонировать пространство в комнате.

Квадратные полки / Фото Amazon

Место для сумок

Обладательницам большого количества сумок в маленькой квартире знакома эта проблема. Сумки обычно занимают много места и их неудобно хранить в шкафу. А в специальном органайзере они будут компактно висеть в одном месте.

Органайзер для сумок / Фото vugidno

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Вешалка для кепок

Если вы привыкли подбирать под каждый образ отдельную кепку, то приобретите себе такую лаконичную вешалку, который можно повесить в коридоре или на двери комнаты. Все ваши головные уборы будут под рукой.

Удобная вешалка для кепок / Фото Amazon

Органайзер для украшений

Многочисленные цепочки, кольца, серьги и браслетики – в косметичке или коробочке это все богатство непременно запутается. В подвесном органайзере украшения больше не будут лежать в беспорядочной куче, их будет удобно каждый раз вынимать.

Лаконичный органайзер для украшений / Фото Prom.ua

Коробки под кровать

Если в вашей постели нет встроенных выдвижных полок, их легко докупить. Там удобно отдельно хранить постельное белье, покрывала или одеяла, которые вам не нужны летом.

Тканевые коробки под кровать / Фото Amazon

Подвесной гамак

Небанальное решение для кухни, ванной комнаты или детской. Такие небольшие гамаки можно вешать под полкой или в углу комнаты, чтобы хранить там полотенца, фрукты или мелкие игрушки ребенка, которые постоянно валяются под ногами.

Маленький подвесной гамак / Фото etsy Bean Daikon

Органайзер в ванну

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До сих пор держите десятки средств для тела, волос и лица на краю ванной, создавая беспорядок в комнате? Вам пригодится стильный подвесной органайзер из ткани, который можно повесить прямо над ванной. И никуда не надо будет тянуться.

Стильный органайзер для ванной / Фото organize

Стойка-вешалка

Это вариант для тех, кто хочет всегда видеть все свои вещи, или просто не имеет шкафа. Деревянные, металлические или просто пластиковые – такие вешалки имеют кучу вариаций на любой вкус. Выглядит лаконично, а места занимает совсем немного.

Стойка для одежды / Фото mebel-club

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Органайзер для белья

Это настоящее спасение для девушек, которые имеют много комплектов белья, носков и чулок. В нем все легко разложить по категориям и быстро находить нужную вещь утром – и никакого хаоса на полке.

Удобный органайзер для белья / Фото organize